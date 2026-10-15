https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/cornell-universitesinde-cinsel-saldiri-davasi-rektor-yasananlari-bildigini-kabul-etti-ama-istifayi-1109565293.html

Cornell Üniversitesi'nde cinsel saldırı davası: Rektör yaşananları bildiğini kabul etti ama istifayı kabul etmedi

Cornell Üniversitesi'nde cinsel saldırı davası: Rektör yaşananları bildiğini kabul etti ama istifayı kabul etmedi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Cornell Üniversitesinde yedi erkek öğrencinin karıştığı öne sürülen toplu cinsel saldırı iddiası tartışılmaya devam ediyor. Rektör Michael Kotlikoff... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T11:43+0300

2026-10-15T11:43+0300

2026-10-15T11:43+0300

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ABD'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Cornell Üniversitesi, bir öğrencinin yedi erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla açılan davanın ardından tartışmaların odağına yerleşti. Üniversite Rektörü Michael Kotlikoff, olaydan haberdar olmasına rağmen gerekli adımları atmadığını kabul ederken, görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.The New York Times'a (NYT) konuşan Kotlikoff, 2024 yılında bir öğrenci evinde yaşandığı öne sürülen olaydan Kasım 2024'te haberdar olduğunu, ancak mağdur olduğunu belirten öğrenciyle daha sonra iletişimini sürdürmediğini ve harekete geçmediğini söyledi.Üniversite yönetimine duyulan güvenin zedelendiğini kabul eden Kotlikoff, buna rağmen görevine devam edeceğini belirtti. Açıklama, cinsel saldırı iddialarının ele alınış biçimi ve üniversite yönetiminin sorumluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Cornell Rektörü: İstifa etmeyeceğimRektör Michael Kotlikoff, üniversitedeki cinsel saldırı iddialarının ardından yaşanan güven kaybının farkında olduğunu ifade etti.Davayı açan ve kimliğinin korunması amacıyla "Jane Doe" takma adını kullanan öğrencinin yaşadıklarından kişisel olarak üzüntü duyduğunu belirten Kotlikoff, şu ifadeleri kullandı:"Jane Doe'nun Cornell Üniversitesinde böyle şeyler yaşaması, kişisel olarak üzüldüğüm bir mesele. Tüm kampüsün de bu olay yaşandığı için üzgün olduğunu düşünüyorum."Kotlikoff, olaydan haberdar olduktan sonra öğrenciyle iletişimini sürdürmemesini ve herhangi bir girişimde bulunmamasını da kabul etti. Ancak yaşananlara rağmen rektörlük görevinden ayrılmayacağını açıkladı.Cornell'deki cinsel saldırı iddiası nasıl ortaya çıktı?Olay, Eylül 2026'da açılan dava ile yeniden kamuoyunun gündemine geldi.Mahkemeye başvuran 20 yaşındaki öğrenci, güvenliği ve mahremiyetinin korunması amacıyla kimliğinin açıklanmamasını istedi. Bu nedenle dava dosyasında "Jane Doe" takma adı kullanıldı.Öğrenci, 2024 yılında Cornell Üniversitesine bağlı bir öğrenci evinde bulunduğu sırada, alkollüyken kendisine zorla ketamin verildiğini öne sürdü.Dava dilekçesindeki iddiaya göre öğrenci, bilincini kaybetmesinin ardından yedi erkek öğrencinin cinsel saldırısına uğradı.Söz konusu iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla doğrulanmış değil. Davanın konusu, hem iddia edilen saldırı hem de olayın ardından kurumların izlediği süreç bakımından önem taşıyor.Savcılık neden dava açmadı?Cornell Üniversitesi yönetimi, olayın ardından yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgileri Tompkins İlçe Bölge Savcılığına iletti.Ancak savcılık, o dönemde elde edilen delilleri ceza davası açmak için yeterli bulmadı ve kovuşturma başlatmadı.Bu karar, daha sonra üniversite yönetiminin ve yerel adli makamların olay karşısındaki tutumuna yönelik tartışmaların merkezine yerleşti.Eylül ayında açılan yeni dava ise olayın yeniden değerlendirilmesine yönelik talepleri gündeme taşıdı.New York Valisi devreye girdi: Özel savcı görevlendirildiCornell Üniversitesindeki cinsel saldırı iddialarının ardından New York Valisi Kathy Hochul, 2 Ekim'de dikkat çeken bir açıklama yaptı.Hochul, olayın meydana geldiği bölgede görev yapan Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'in, dosyayı adil biçimde denetleme yeteneğine duyduğu güveni kaybettiğini belirtti.Vali, bu gerekçeyle New York Başsavcısı Letitia James'i özel savcı olarak görevlendirdi.Böylece olayla ilgili adli değerlendirme sürecinde önemli bir değişiklik yaşandı. Özel savcı görevlendirilmesi, iddiaların yeniden incelenmesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.Ancak bu karar, dava konusu suçlamaların kanıtlandığı veya herhangi bir kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.Üniversite yönetiminden cinsel saldırılara karşı yeni önlemlerRektör Kotlikoff, Cornell yönetiminin cinsel saldırılarla mücadele kapsamında bazı adımlar attığını belirtti.Buna göre üniversite, Şubat 2025'te cinsel saldırılarla mücadele amacıyla özel bir görev gücü oluşturdu.Ayrıca üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, sorumlulukları ve kampüs yaşamındaki davranış kuralları hakkında oryantasyon eğitimleri verilmeye başlandı.Kotlikoff, bu uygulamaları üniversitenin güvenlik ve sorumluluk politikalarını güçlendirmeye yönelik önlemler arasında gösterdi.Öğrenci evlerindeki partiler yıl sonuna kadar iptal edildiCinsel saldırı iddialarının ardından Cornell Üniversitesinde öğrenci evlerinde düzenlenen sosyal etkinliklere ilişkin de karar alındı.Aktarılan bilgilere göre, öğrenci evlerindeki partiler ve sosyal etkinlikler yıl sonuna kadar iptal edildi.Karar, üniversitenin kampüs içindeki sosyal faaliyetlere yönelik denetimini ve öğrenci güvenliği politikalarını yeniden gündeme getirdi.Cornell Üniversitesinde yaşanan tartışmalar, cinsel saldırı iddialarının bildirilmesi, mağdur olduğunu belirten öğrencilerin korunması ve üniversite yönetimlerinin kurumsal sorumlulukları konusunda ABD yükseköğretim sistemindeki daha geniş tartışmalarla da bağlantılı bulunuyor.

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