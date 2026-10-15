https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/tur-gemisinden-denize-atlayan-kadin-20-saat-sonra-kurtarildi-1109557046.html

Tur gemisinden denize atlayan kadın 20 saat sonra kurtarıldı

Tur gemisinden denize atlayan kadın 20 saat sonra kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan açıklarında Royal Caribbean'a ait yolcu gemisinden denize atlayan 44 yaşındaki kadın, yaklaşık 20 saat sonra sağ bulundu. İyon Denizi'nde can... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T07:59+0300

2026-10-15T07:59+0300

2026-10-15T07:59+0300

dünya

yunanistan sahil güvenlik

royal caribbean

i̇yon denizi

el salvador

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

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Yunanistan'ın Zakintos Adası açıklarında, Royal Caribbean şirketine ait Odyssey of the Seas adlı yolcu gemisinden denize atlayan 44 yaşındaki El Salvador vatandaşı kadın, yaklaşık 20 saat boyunca denizde kaldıktan sonra kurtarıldı.Yunan makamlarının açıklamasına göre olay, cumartesi günü İyon Denizi'nde seyreden yolcu gemisinde meydana geldi. Denize atlayan kadın, saatler boyunca turuncu bir can simidine tutunarak suyun üzerinde kalmayı başardı.Arama çalışmalarına katılan MSC Rossella III adlı kargo gemisinin mürettebatı, kadını karanlık sularda fark etti. Gemiden yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan Yunanistan Sahil Güvenliği, kadını kurtararak güvenli bir bölgeye taşıdı.Denizde 20 saat geçirdi: Kargo gemisi fark ettiKadının bulunmasında, tutunduğu parlak turuncu can simidi belirleyici oldu. Arama çalışmalarına destek veren kargo gemisinin mürettebatı, denizdeki can simidini fark ederek yetkililere haber verdi.İhbarın ardından olay yerine ulaşan Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, kadına halat uzatarak bulunduğu yerden kurtardı.Yetkililer, kadının yaklaşık 20 saat boyunca denizde kaldığını bildirdi. Kurtarma operasyonunun ardından kadının sağlık durumunun değerlendirilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.Gemiden neden atladı? Yetkililere yaptığı açıklama şaşırttıOlayın ardından kadının gemiden neden atladığı da ortaya çıktı.Yunanistan Sahil Güvenliği sözcüsünün aktardığına göre 44 yaşındaki kadın, yetkililere Zakintos Adası yakınlarında gemiden inmek istediği için denize atladığını söyledi.Kadının bu açıklaması üzerine olayın koşulları ve gemiden ayrılma kararıyla ilgili değerlendirme süreci başlatıldı.Ancak kadının söz konusu kararı hangi koşullarda aldığına ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.Kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldıYunanistan Sahil Güvenliği, kurtarma operasyonunun ardından kadının Katakolo Limanı'na götürüldüğünü açıkladı.Buradaki ilk işlemlerin ardından savcılık, kadının psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesini talep etti.Bu karar doğrultusunda 44 yaşındaki kadın, gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla yerel bir hastaneye sevk edildi.Yetkililer, kadının sağlık durumuna ve hastanedeki değerlendirmelerin sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.Royal Caribbean gemisinde daha önce de benzer olay yaşanmıştıYaşanan olay, Royal Caribbean şirketine ait başka bir yolcu gemisinde geçen yıl meydana gelen benzer bir vakayı gündeme getirdi.Porto Riko'nun San Juan kentinde, Jey Gonzalez-Diaz adlı yolcu, yaklaşık 17 bin dolarlık kumar borcundan kaçmak amacıyla şirketin Rhapsody of the Seas adlı gemisinden denize atlamıştı.Denize atladıktan sonra hayatta kalan Gonzalez-Diaz, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.Son olayda ise El Salvador vatandaşı kadının denize atlamasına ilişkin kendi beyanı dışında farklı bir gerekçe açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/james-webb-88-gun-arayla-ayni-sinyali-yakaladi-bilim-insanlari-ne-oldugunu-bilmiyor-1109556440.html

i̇yon denizi

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yunanistan sahil güvenlik, royal caribbean, i̇yon denizi, el salvador, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)