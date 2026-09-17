https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/chp-istanbul-il-baskani-tekinin-gorevine-son-verildi-1108839366.html
CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in görevine son verildi
CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in görevine son verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine son verilmesine hükmetti. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T18:06+0300
2026-09-17T18:06+0300
2026-09-17T18:06+0300
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chp, gürsel tekin, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, gürsel tekin, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in görevine son verildi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine son verilmesine hükmetti.