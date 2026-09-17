Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/chp-istanbul-il-baskani-tekinin-gorevine-son-verildi-1108839366.html
CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in görevine son verildi
CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in görevine son verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine son verilmesine hükmetti. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T18:06+0300
2026-09-17T18:06+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383695_0:148:2838:1744_1920x0_80_0_0_7ca954f8791edb1798aa557c0cf2d9fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383695_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_a44112819cdb213b210bdfe3854cb016.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, gürsel tekin, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, gürsel tekin, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in görevine son verildi

18:06 17.09.2026
© AA / Muhammed Ali YiğitGürsel Tekin
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA / Muhammed Ali Yiğit
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine son verilmesine hükmetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала