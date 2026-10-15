https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/botoks-islemi-ardindan-hayati-karardi-nefes-alamiyorum-goz-kapagim-dustu-sesim-kisildi-yutma-1109577170.html

Botoks işlemi ardından hayatı karardı: 'Nefes alamıyorum, göz kapağım düştü, sesim kısıldı, yutma güçlüğüm başladı'

Botoks işlemi ardından hayatı karardı: 'Nefes alamıyorum, göz kapağım düştü, sesim kısıldı, yutma güçlüğüm başladı'

Sputnik Türkiye

Antalya'da botoks işlemi yaptırdıktan sonra şiddetli ağrı, nefes darlığı ve görme bozukluğu şikayetiyle hastanede tedavi gören kadın, işlem yaptırırken daha... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T16:33+0300

2026-10-15T16:33+0300

2026-10-15T16:33+0300

sağlik

botoks

antalya

i̇stanbul

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Antalya'da botoks işlemi yaptırdıktan sonra sağlık sıkıntıları yaşayan kadın yaşaıdklarını anlattı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren B.J. (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sektöründe çalışırken İstanbul'dan iki ay önce Antalya'ya gelen bir doktorla klinikte tanıştığını söyledi.Doktorun evinde saç mezoterapisi yaptırdı: Nefes alamıyorumBirkaç seans saç mezoterapisi yaptırdığını anlatan kadın, turizmdeki işinden ayrıldıktan sonra doktorun evinde işlem yapabileceğini söylediğini öne sürdü.Doktorun evinde işlem yaptırdığını belirten B.J, şöyle devam etti:'Ürünler sahte çıktı'B.J, başka kadınların da aynı şeyleri yaşadığını ve hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi.İşlem yaptırdığı doktorun kliniğinin olduğunu vurgulayan B.J, "Daha önce başkalarına da işlem yapmış, sorun olmamış ama son ürünlerinin hepsi sahte çıktı. Çünkü birkaç hasta aynı sorunu yaşadı. İlk defa botoks yaptırmıştım." dedi.'Kozmetik amaçlı botoksu, plastik cerrahlar ya da dermatologlar yapmalı'Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Babür Dora, gazetecilere, botoks diye bilinen botulinum toksinin tıpta birçok kullanım alanının olduğunu belirtti.Bu toksin nedeniyle yaşanan zehirlenmeleri daha çok kozmetik amaçlı uygulama yaptıran kişilerde gördüklerine dikkati çeken Dora, şunları kaydetti:Botulinum toksinin dünyadaki en güçlü zehir olduğuna işaret eden Dora, sözlerini şöyle tamamladı:Akdeniz Üniversitesine son 3 yılda 30'dan fazla vaka geldiAkdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Ünal da son 3 yılda 30'dan fazla botoks zehirlenmesi vakası gördüklerini dile getirdi.Son 3 ayda vakaların artmaya başladığını anlatan Ünal, hastaların yutma güçlüğü, nefes darlığı, göz kapağı düşüklüğü, kas güçsüzlüğü gibi şikayetlerle kendilerine başvurduğunu kaydetti.Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan ise uygulamanın basit bir güzellik uygulaması, ürünü ya da kremi gibi algılanmaması gerektiğini ifade etti.Yanlış uygulamalar nedeniyle bu durumun bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkati çeken Doğan, "Gerçekten çok sayıda vaka görüyoruz. Bu tür uygulamalar yalnızca uzman kişiler tarafından menşei bilinen ürünlerle ve kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini hastalarımızda görüyoruz." şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sahte-botoks-7-kadini-yogun-bakimlik-etti-iddiasi-saglik-bakanligi-inceleme-baslatti-1109189615.html

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