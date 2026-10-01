https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sahte-botoks-7-kadini-yogun-bakimlik-etti-iddiasi-saglik-bakanligi-inceleme-baslatti-1109189615.html

Sahte botoks 7 kadını yoğun bakımlık etti iddiası: Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı

Sahte botoks 7 kadını yoğun bakımlık etti iddiası: Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Mersin'de bir güzellik merkezinde botoks yaptıran yedi kadının yoğun bakımlık olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatırken uzmanlar sahte... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:11+0300

2026-10-01T12:11+0300

2026-10-01T12:11+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

botoks

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Mersin'de bir güzellik salonunda botoks işlemi yaptıran 7 kadın, kalp sıkışması, nefes darlığı gibi sorunlarla yoğun bakımlık oldu. Sahte botoks kullandığı öne sürülen güzellik merkezi kapatıldı, Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Ölümden dönen Tuğba Çöküş, "Taburcu olduk ama şu an bile ben konuşamıyorum. İki kelimeden sonra kalbim çok sıkışıyor. Nefes darlığı çekiyorum. Ellerim, kollarım kesinlikle tutmuyor. Gözümde görme problemi var. Çift görme, karanlık görme" diye yaşadıklarını anlattı. Uzmanlar ise sahte botoksa dikkat çekerek uyardı. Kalp sıkışması ve bilinç kaybıyla acillik oldu ATV'nin haberine göre, Mersin'de iddiaya göre bir hemşirenin çalıştığı güzellik merkezinde botoks uygulaması yaptıran Tuğba Çöküş, işlemden günler sonra çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Çöküş, yaklaşık bir hafta boyunca şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı yaşadığını belirtti.22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle acil servise başvuran Çöküş, hastaneye gittiğinde benzer şikayetlerle tedavi gören başka kişilerin de olduğunu gördü. Ablasıyla birlikte hastanede tedavi gören Tuğba Çöküş, yaşadığı süreci şöyle anlattı:Merkez kapatıldı, Bakanlık soruşturma başlattıSahte botoks iddiasıyla 7 kişinin yoğun bakıma alınmasının ardından Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından güzellik merkezi kapatılırken olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Uzmanlar ise botoks uygulamalarında kullanılan ürünün içeriğinin ve uygulamanın yapıldığı bölgenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.Botoks yaptırırken dikkatMedikal estetik hekimi Uzm. Dr. Levent Koçu, onaysız ürünlerde toksin miktarının bilinmeyebileceğini belirterek, "Bu ilaçlar hazırlanırken içindeki toksin miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürünler olarak çıkıyorlar. Fakat bir de bunlardan onaylı olmayan ürünler piyasaya sürülüyor. Ne yazık ki bunların içinde ne kadar toksin olduğunu bilmiyoruz" dedi. Botoksun temel etkisinin kas hareketlerini geçici olarak engellemek olduğunu belirten Koçu, ürünün sahte olması, dozun yüksek olması veya maddenin yanlış bölgeye uygulanması halinde toksinin farklı kas gruplarını etkileyebileceğini söyledi. Koçu, fazla miktarda veya yanlış bölgeye uygulanan botoksun solunum kaslarını etkileyebileceği konusunda uyardı:"Eğer bu madde gereğinden fazla yanlış yerlere giderse, kasa kasılma emrini verdiği için solunum kaslarında durma emri verebilir. Böylece nefes darlığı, hatta yoğun bakıma düşecek hale getirebilir."Botokstan sonra bu belirtiler varsa hemen hastaneye ulaşınUzmanlara göre botoks uygulamasının ardından yutkunma güçlüğü, nefes darlığı ve nefes alamama gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bu tür belirtilerin işlemden hemen sonra ortaya çıkmayabileceği, günler sonra da görülebileceği belirtiliyor.Sahte botoks nasıl anlaşılır?Botoks ürününün orijinal olup olmadığını tüketicinin dış görünüşünden anlamasının her zaman mümkün olmadığını belirten Koçu, uygulama öncesinde kullanılan ürünün ticari adının ve bilgilerinin sorulmasını önerdi. Koçu, ürünün üzerindeki barkod numarasının İlaç Takip Sistemi üzerinden kontrol edilebileceğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen İlaç Takip Sistemi'nin telefon üzerinden de kullanılabildiği ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/yogun-bakimda-hastaya-ilac-enjekte-edildigi-iddia-edilmisti-2-saglik-calisanina-hapis-cezasi-1109036159.html

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sağlık bakanlığı, botoks