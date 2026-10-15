https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-sonrasi-yukselis-gozler-fedde-1109555842.html

Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası yükseliş: Gözler Fed'de

Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası yükseliş: Gözler Fed'de

Sputnik Türkiye

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından sert kayıplar yaşayan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.143 dolar seviyesine... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T07:38+0300

2026-10-15T07:38+0300

2026-10-15T07:38+0300

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Altın fiyatları, ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından yaşadığı sert düşüşün etkisinden çıkarak toparlanmaya başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, dolar endeksindeki gerileme altının yeniden yükselişe geçmesini destekledi.Paylaşılan son piyasa verilerine göre spot altın, ons başına 4.143,75 dolardan işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise önceki verilerde yüzde 1,5 yükselişle 4.167,75 dolar seviyesinde bulunuyordu.Değerli metallerdeki toparlanma gümüş, platin ve paladyuma da yansıdı. Önceki piyasa verilerinde spot gümüş yüzde 1 artışla 56,20 dolara, platin yüzde 0,8 yükselişle 1.615,52 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 değer kazanarak 1.110,52 dolara ulaştı. Dolar endeksi aynı dönemde yüzde 0,5 gerileyerek 102,09 seviyesine indi.Altın fiyatlarında sert satış: 4 bin dolar seviyesi gündeme geldiÖnceki işlem gününde 4.080 dolar seviyelerinde bulunan ons altın, ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından sert satış baskısıyla karşılaştı. Gün içinde yüzde 1,6'yı aşan değer kaybı yaşanırken, piyasaların odağı yeniden 4.000 dolar seviyesine çevrildi.Satışların ardından toparlanan altın, 4.143,75 dolar seviyesine yükselerek önceki kayıplarının önemli bir bölümünü telafi etti. Ancak Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler, değerli metalin gelecek dönemdeki fiyat hareketleri açısından önemini koruyor.Benzer bir hareketlilik gümüş piyasasında da yaşandı. Önceki seansta yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden gümüş, sonrasında gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.ABD enflasyonu Fed beklentilerini değiştirdiABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle enflasyon, nisan ayından bu yana en hızlı aylık artışını kaydetti.Beklentileri aşan enflasyon, Fed'in para politikasını daha da sıkılaştırabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. Paylaşılan piyasa değerlendirmelerine göre, ekim ayındaki toplantıda faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 30 olarak fiyatlanmaya başladı.Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından görece cazibesini azaltabiliyor. Buna karşılık doların değer kaybetmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altına yönelik talebi destekleyebiliyor.ABD-İran savaşı altın piyasasını nasıl etkiledi?Altın fiyatlarındaki hareketlilikte jeopolitik gelişmeler de belirleyici olmaya devam ediyor. ABD-İran savaşıyla bağlantılı enerji arzı kesintileri, küresel enflasyon endişelerini artırırken merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri de etkiledi.Paylaşılan piyasa değerlendirmesine göre altın, söz konusu gelişmelerin etkili olduğu dönemden bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.Jeopolitik gerilimler normal koşullarda güvenli liman talebi üzerinden altını destekleyebilse de enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırması ve yüksek faiz beklentilerini güçlendirmesi, değerli metal üzerinde ters yönde baskı oluşturabiliyor.Chicago Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısıChicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, açıklanan enflasyon rakamlarını cesaret kırıcı olarak değerlendirdi.Goolsbee, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların ekonomide aşırı ısınmaya katkıda bulunabileceğine dikkat çekti. Mevcut faiz seviyesinin enflasyonu Fed'in yüzde 2'lik hedefine indirmek için yeterli olup olmadığını söylemenin henüz erken olduğunu belirtti.Piyasalarda gözler, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısına çevrildi. Yatırımcılar, toplantı öncesinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarından para politikasının geleceğine ilişkin yeni ipuçları arıyor.Warsh'ın perşembe günü Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantılarında konuşması bekleniyor.Uzman isim açıkladı: Altının geleceğini belirleyecek 3 faktörThe Gold Bullion Company Genel Müdürü Rick Kanda, altın piyasasında yaşanan sert düzeltmenin ardından 2027 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kanda'ya göre altının gelecek yıl göstereceği performansta üç temel unsur öne çıkıyor:Kanda, bunlara ek olarak yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelik talebinin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti.Altının yeniden yükselişe geçme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Kanda, fiyat tahminlerinin kesin sonuçlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?Uluslararası piyasalardaki toparlanma, Türkiye'deki altın fiyatlarına da yansıdı. Paylaşılan serbest piyasa verilerine göre gram altın ve çeyrek altında yükseliş ağırlıklı bir görünüm izleniyor.Fiyatlar, paylaşılan piyasa verilerini yansıtıyor ve işlem saatlerine göre değişiklik gösterebiliyor.Altın fiyatlarında bundan sonra ne bekleniyor?Altın piyasasında kısa vadeli görünüm, ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz kararları ve dolar endeksinin hareketlerine bağlı olmaya devam ediyor.Enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed'in faiz artırımlarına yönelmesi, altın üzerinde baskı oluşturabilecek gelişmeler arasında bulunuyor. Buna karşılık doların zayıflaması, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve güvenli liman talebinin artması fiyatları destekleyebilir.Bu nedenle son yükselişin kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed'in para politikası mesajlarıyla daha net anlaşılacak.

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