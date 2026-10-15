https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bakan-kurum-zorunlu-olmadikca-evden-cikmayin-1109586092.html

Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yağışların cumartesi günü de İstanbul genelinde süreceğini aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

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2026-10-15T23:12+0300

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türki̇ye

murat kurum

kocaeli

eyüpsultan

sarıyer

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

afad

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında, kentte etkili olan yağışlara ilişkin Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 83 yıldır böyle bir yağış yok.Metrekareye 24 saatte 186 kilogram, şimdiye kadar ise toplam 273 kilogram yağış düştü” dedi.'9 bin 755 ihbar yapıldı'Ayazağa ve Kocaeli'de kaybolan kişiler için arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:'Milletimiz müsterih olsun'Bakan Kurum, "Milletimiz müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, tüm kurumlarıyla, burada gördüğünüz gibi valilerimizin koordinasyonunda; AFAD’ımız, emniyet birimlerimiz, itfaiyemiz, jandarmamız, Kızılay’ımız ve yine Çevre, Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizle birlikte koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarımızı ilk andan, ilk dakikadan itibaren yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz'' dedi.'6 güzergâh trafiğe kapatıldı'Ulaşımda tedbir amacıyla Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de toplam 6 güzergâhın trafiğe kapatıldığını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bakan-ciftci-istanbul-ve-kocaelide-son-durumu-acikladi-6-kisi-araniyor-1109584734.html

türki̇ye

kocaeli

eyüpsultan

sarıyer

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murat kurum, kocaeli, eyüpsultan, sarıyer, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afad