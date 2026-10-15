https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bakan-kurum-zorunlu-olmadikca-evden-cikmayin-1109586092.html
Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yağışların cumartesi günü de İstanbul genelinde süreceğini aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T23:12+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında, kentte etkili olan yağışlara ilişkin Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 83 yıldır böyle bir yağış yok.Metrekareye 24 saatte 186 kilogram, şimdiye kadar ise toplam 273 kilogram yağış düştü” dedi.'9 bin 755 ihbar yapıldı'Ayazağa ve Kocaeli'de kaybolan kişiler için arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:'Milletimiz müsterih olsun'Bakan Kurum, "Milletimiz müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, tüm kurumlarıyla, burada gördüğünüz gibi valilerimizin koordinasyonunda; AFAD’ımız, emniyet birimlerimiz, itfaiyemiz, jandarmamız, Kızılay’ımız ve yine Çevre, Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizle birlikte koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarımızı ilk andan, ilk dakikadan itibaren yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz'' dedi.'6 güzergâh trafiğe kapatıldı'Ulaşımda tedbir amacıyla Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de toplam 6 güzergâhın trafiğe kapatıldığını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bakan-ciftci-istanbul-ve-kocaelide-son-durumu-acikladi-6-kisi-araniyor-1109584734.html
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murat kurum, kocaeli, eyüpsultan, sarıyer, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afad
murat kurum, kocaeli, eyüpsultan, sarıyer, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afad
Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
23:12 15.10.2026 (güncellendi: 23:23 15.10.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yağışların cumartesi günü de İstanbul genelinde süreceğini aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında, kentte etkili olan yağışlara ilişkin Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 83 yıldır böyle bir yağış yok.Metrekareye 24 saatte 186 kilogram, şimdiye kadar ise toplam 273 kilogram yağış düştü” dedi.
'9 bin 755 ihbar yapıldı'
Ayazağa ve Kocaeli'de kaybolan kişiler için arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ayazağa’da kaybolan 5 vatandaşımız ile Kocaeli’de kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları, ilgili valilerimizin koordinasyonunda emniyet, AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından kesintisiz sürdürülüyor. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşacağız. Önceliğimiz can güvenliği, vatandaşlarımızın hayatıdır. Bu noktada, şu an itibarıyla arama kurtarma çalışmaları kapsamında bekleyen veya ulaşılamayan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımız, emniyet birimlerimiz tarafından güvenli alanlara alınmıştır. Barınma talebinde bulunan vatandaşlarımızı ise misafirhanelerde ağırlıyoruz. Bu çerçevede, güvenlik birimlerimiz tarafından toplam 3 bin 57 vatandaşımız sağ salim kurtarılarak güvenli alanlara ulaştırılmıştır. 48 toprak kayması, 53 istinat duvarı yağış sebebiyle yıkıldı. 9 bin 755 ihbar yapıldı. Ayazağa'da 300 iş yeri ve 200 araçta hasar tespiti yapıldı.
'Milletimiz müsterih olsun'
Bakan Kurum, "Milletimiz müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, tüm kurumlarıyla, burada gördüğünüz gibi valilerimizin koordinasyonunda; AFAD’ımız, emniyet birimlerimiz, itfaiyemiz, jandarmamız, Kızılay’ımız ve yine Çevre, Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizle birlikte koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarımızı ilk andan, ilk dakikadan itibaren yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz'' dedi.
'6 güzergâh trafiğe kapatıldı'
Ulaşımda tedbir amacıyla Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de toplam 6 güzergâhın trafiğe kapatıldığını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:
Ulaşımda, tedbir amacıyla Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile’de toplam 6 güzergâh trafiğe kapatıldı. Olası yağışların yol açabileceği riskleri önlemek amacıyla alınan bu tedbir kapsamında, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarımızı anbean sürdürüyoruz. Diğer taraftan, elektrik kesintileri de yaşanıyor. Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın elektriği kesilmiş durumda. Bunların yaklaşık 10 bini Anadolu Yakası’nda, 30 bini ise Avrupa Yakası’nda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, cumartesi günü de yağışların İstanbul genelinde süreceğini söylüyor. Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceği öngörüldüğünden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarıdır. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlıklarımıza ve belediyelerimize iletebilirler.