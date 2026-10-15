https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bakan-goktas-acikladi-sel-magdurlarina-kaynak-aktarilacak-mi-1109569329.html
Bakan Göktaş açıkladı: Sel mağdurlarına kaynak aktarılacak mı?
Bakan Göktaş açıkladı: Sel mağdurlarına kaynak aktarılacak mı?
Sputnik Türkiye
Başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede etkili olan aşırı yağışlardan zarar görenler için acil afet yardımı kapsamında bir kaynak aktarımımız olacağını... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T12:47+0300
2026-10-15T12:47+0300
2026-10-15T12:47+0300
türki̇ye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
sel felaketi
su baskını
sosyal yardım
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aşırı yağışlardan etkilenen illerdeki vatandaşlara yönelik sosyal yardımlaşma fonu üzerinden bir kaynak aktarımı olacağını duyurdu. Afetten etkilenenlere aktarılacakGöktaş, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'da yağıştan etkilenen tüm hanelerde tarama faaliyeti başladığını aktaran Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal yardımlaşma fonu üzerinden acil afet yardımı kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik. Hem psikososyal destek ekiplerimizle sahadayız. Aktaracağımız kaynakla da özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir desteğimiz olacak. Sahayı çok yakın takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/prof-dr-orhan-sen-uyardi-bugun-dunden-daha-riskli-1109562840.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sel felaketi, su baskını, sosyal yardım
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sel felaketi, su baskını, sosyal yardım
Bakan Göktaş açıkladı: Sel mağdurlarına kaynak aktarılacak mı?
Başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede etkili olan aşırı yağışlardan zarar görenler için acil afet yardımı kapsamında bir kaynak aktarımımız olacağını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aşırı yağışlardan etkilenen illerdeki vatandaşlara yönelik sosyal yardımlaşma fonu üzerinden bir kaynak aktarımı olacağını duyurdu.
Afetten etkilenenlere aktarılacak
Göktaş, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'da yağıştan etkilenen tüm hanelerde tarama faaliyeti başladığını aktaran Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal yardımlaşma fonu üzerinden acil afet yardımı kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik. Hem psikososyal destek ekiplerimizle sahadayız. Aktaracağımız kaynakla da özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir desteğimiz olacak. Sahayı çok yakın takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.