https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/avrupada-bati-nil-virusu-vakalari-artti-2026da-141-kisi-hayatini-kaybetti-1109579453.html
Avrupa'da Batı Nil virüsü vakaları arttı: 2026'da 141 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da Batı Nil virüsü vakaları arttı: 2026'da 141 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avrupa'da sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artarken, 2026'nın başından ekim ayının ilk günlerine kadar 18 ülkede bin 855 kişide enfeksiyon tespit edildi, 141 kişi yaşamını yitirdi.
2026-10-15T16:36+0300
2026-10-15T16:36+0300
2026-10-15T16:36+0300
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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da insanlarda görülen vaka sayısı eylül ayındaki son rapordan bu yana 769 arttı.EFSA'nın Biyolojik Tehlikeler ve Hayvan Sağlığı ile Refahı biriminde görev yapan bilimsel yetkili Giusi Amore, Reuters'a yaptığı açıklamada, "2026'da Batı Nil virüsü Avrupa'da rekor seviyelere ulaştı. İnsan vakalarının ve hayvan salgınlarının sayısı geçmişte kaydedilen rekorları aştı" dedi.En fazla vaka İtalya'daAvrupa'da en fazla vaka 748 kişiyle İtalya'da kaydedildi. Yunanistan'da 445, Fransa'da ise 144 vaka bildirildi. Her iki ülke de insanlarda görülen Batı Nil virüsü vakalarında şimdiye kadarki en yüksek sayılarına ulaştı.Rapora göre 15 Avrupa ülkesinde hayvanlarda da salgınlar görüldü. Atgillerde 511, kuşlarda ise 595 salgın bildirildi.Virüsün sivrisineklerle bulaşmasının yaygın olduğu sezonun sona yaklaşmasına rağmen önümüzdeki haftalarda düşük düzeyde bulaşmanın devam edebileceği belirtildi.Batı Nil virüsü nedir?Batı Nil virüsü, çoğunlukla enfekte kuşlardan virüsü alan sivrisineklerin insanları sokmasıyla bulaşan bir virüs.İnsanlar ve atlar virüsün bulaşma döngüsünde genellikle son konak konumunda, virüsü sivrisinekler aracılığıyla başka insanlara yaymaları beklenmiyor.Enfekte olan kişilerin büyük bölümü herhangi bir belirti göstermiyor. Belirti geliştiğinde ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, bulantı ve döküntü görülebiliyor. Nadir durumlarda virüs beyin iltihabı veya menenjit gibi ciddi nörolojik hastalıklara yol açabiliyor. Özellikle ileri yaştakiler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ağır hastalık açısından daha yüksek risk altında görülüyor..Virüse karşı yaygın kullanıma sunulmuş bir insan aşısı veya virüse özgü bir tedavi bulunmuyor.
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batı nil virüsü, avrupa, haberler
batı nil virüsü, avrupa, haberler
Avrupa'da Batı Nil virüsü vakaları arttı: 2026'da 141 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artarken, 2026'nın başından ekim ayının ilk günlerine kadar 18 ülkede bin 855 kişide enfeksiyon tespit edildi, 141 kişi yaşamını yitirdi.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da insanlarda görülen vaka sayısı eylül ayındaki son rapordan bu yana 769 arttı.
Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde bildirilen vaka sayısı bin 715'e
ulaştı. Rapora göre bu sayı, son 10 yılda kaydedilen yıllık ortalama 693 vakanın oldukça üzerinde görülüyor.
EFSA'nın Biyolojik Tehlikeler ve Hayvan Sağlığı ile Refahı biriminde görev yapan bilimsel yetkili Giusi Amore, Reuters'a yaptığı açıklamada, "2026'da Batı Nil virüsü Avrupa'da rekor seviyelere ulaştı. İnsan vakalarının ve hayvan salgınlarının sayısı geçmişte kaydedilen rekorları aştı" dedi.
Avrupa'da en fazla vaka 748 kişiyle İtalya'da kaydedildi. Yunanistan'da 445, Fransa'da ise 144 vaka bildirildi. Her iki ülke de insanlarda görülen Batı Nil virüsü vakalarında şimdiye kadarki en yüksek sayılarına ulaştı.
Rapora göre 15 Avrupa ülkesinde hayvanlarda da salgınlar görüldü. Atgillerde 511, kuşlarda ise 595 salgın bildirildi.
Virüsün sivrisineklerle bulaşmasının yaygın olduğu sezonun sona yaklaşmasına rağmen önümüzdeki haftalarda düşük düzeyde bulaşmanın devam edebileceği belirtildi.
Batı Nil virüsü, çoğunlukla enfekte kuşlardan virüsü alan sivrisineklerin insanları sokmasıyla bulaşan bir virüs.
İnsanlar ve atlar virüsün bulaşma döngüsünde genellikle son konak konumunda, virüsü sivrisinekler aracılığıyla başka insanlara yaymaları beklenmiyor.
Enfekte olan kişilerin büyük bölümü herhangi bir belirti göstermiyor. Belirti geliştiğinde ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, bulantı ve döküntü görülebiliyor. Nadir durumlarda virüs beyin iltihabı veya menenjit gibi ciddi nörolojik hastalıklara yol açabiliyor. Özellikle ileri yaştakiler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ağır hastalık açısından daha yüksek risk altında görülüyor..
Virüse karşı yaygın kullanıma sunulmuş bir insan aşısı veya virüse özgü bir tedavi bulunmuyor.