https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/yapay-zekada-kiyamet-panigi-son-yasananlar-her-sey-kontrol-altinda-anlatisinin-coktugunu-gosteriyor-1109155267.html

Yapay zekada ‘kıyamet’ paniği: 'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'

Yapay zekada ‘kıyamet’ paniği: 'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'

Sputnik Türkiye

Bill Gates’in '1 milyar ölüm' uyarısı, önde gelen yapay zeka şirketlerinden gelen istifalar ve testlerde yaşanan sıra dışı olaylar teknoloji dünyasında yeni... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T13:01+0300

2026-09-30T13:01+0300

2026-09-30T13:02+0300

görüş

yapay zeka

i̇stanbul gelişim üniversitesi

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bill gates

ulusal yapay zeka stratejisi

yapay zeka mühendisliği

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ai

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Teknoloji dünyasının merkezinde sarsıcı bir kriz yaşanıyor. Bu uyarının hemen ardından, dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinde çalışan öncü güvenlik uzmanlarının seri halde istifa etmesi, perde arkasında kamuoyundan gizlenen daha büyük bir tehlikenin varlığını akıllara getirdi. Bu oalyların hemen ardından Bill Gates'in yapay zekânın benzeri görülmemiş varoluşsal riskler barındırdığına ve felaket senaryolarında 1 milyar insanın hayatına mal olabileceğine dair ürkütücü uyarısı, küresel çapta yankı buldu. Haliyle dünya kamuoyu, “Uzmanların korktuğu bir şey mi var?” sorusunu gündeme taşıdı.Siber kıyamet ve biyoterörizm kabusuYapay zekanın mevcut hızla denetimsiz gelişimi, internetin çöküşünden biyolojik saldırılara kadar geniş bir yelpazede tehdit üretiyor. Şu anki 'Dar Yapay Zeka' sistemleri interneti tek başına yok edemese de, yakın gelecekte insan zekasını aşacak olan Yapay Genel Zeka (AGI) kavramı uzmanların en büyük kabusu. Böylesi bir gücün, küresel internet altyapısındaki henüz keşfedilmemiş sıfırıncı gün (zero-day) açıklarını saniyeler içinde bularak dünya çapında eşzamanlı bir siber saldırı başlatması işten bile değil.Bunun yanı sıra, sistemin kötü niyetli aktörlerin eline geçmesi durumunda biyoterörizm riski devasa boyutlara ulaşıyor. Yeni patojenlerin, ölümcül virüslerin veya zehirli kimyasalların formüllerinin saniyeler içinde üretilebilmesi; bankacılık, lojistik ve iletişim ağlarının felç edilmesi küresel çöküş senaryolarını bilim kurgu olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyor. Kusursuz deepfake videolar ve otonom bot ağlarıyla kurgulanan dezenformasyon fırtınaları da toplumsal iç savaşları tetikleme potansiyeli taşıyor.'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taylan Maral ise Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, kamuoyuna sunulan “her şey kontrol altında” anlatısının laboratuvarların içinde çöktüğünü belirtti:'Freni olmayan bir yarış arabası gibi'Doç. Dr. Taylan Maral, uzmanların asıl korktuğu olgunun bir Hollywood distopyası olmadığını, algoritmaların sınırlarını en iyi bilen bu araştırmacıların haklı endişeleri olduğunu ifade ediyor. Maral'a göre, yapay zekânın işlem kapasitesi üstel bir hızla büyürken, bu gücü insanlığın güvenliğiyle uyumlu kılacak hizalama mekanizmaları fazlasıyla yavaş ilerliyor. Şirket yönetimleri güvenlik denetimlerine ayırmaları gereken bütçeleri pazar payı kapma hırsıyla ticari ürünlere aktarıyor. Maral, karşı karşıya kalınan durumu şu sözlerle özetliyor: Yapay zeka nasıl kontrol altına alınacak?Yapay zekanın biyolojik veya siber saldırılarda kötüye kullanılmasının nasıl engellenebileceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Maral, mevcut küresel denetim sisteminin yetersiz olduğunu savundu:Hakikat zeminimiz çöküyor: 'Modern medeniyetin işleyişini felç edebilir'Peki, yapay zekanın bu denli hızla gelişmesi internetin çöküşüne mi neden olacak? Doç. Dr. Maral, internetin şalterlerinin bir virüs gibi indirilmesinin yakın bir ihtimal olmadığını, ancak bizi bekleyen asıl krizin "epistemik iflas" adı verilen hakikat zeminimizin çökmesi olduğunu belirtiyor. Maral'ın öngördüğü yıkıcı tehditler şu şekilde sıralanıyor:Fon sağlamak için bir oyun mu, gerçek bir tehlike mi?Sektördeki bu kıyamet söylemlerinin teknoloji devleri tarafından devletlerden fon sağlamak ve pazar tekeli kurmak için bilerek abartıldığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor. Doç. Dr. Maral, "düzenleyici yakalama" peşinde koşan şirket yöneticilerinin varoluşsal risk söylemini abartarak devletleri ağır lisanslama ve denetim şartları getirmeye ikna etmeye çalıştığını doğruluyor. Maral, bu şartları yalnızca trilyon dolarlık devlerin karşılayabileceğini, böylece açık kaynaklı girişimlerin ve küçük rakiplerin önünün kesilerek devlet sübvansiyonlarının bu tekellere akacağını ifade ediyor. Ancak istifa eden mühendislerin milyonlarca dolarlık hisse opsiyonlarını terk etmesinin bir PR oyunu olmadığını vurgulayan Maral, kurgulanan ticari oyunları teşhir ederken ortaya saçılan teknik tehlikelere de göz kapatılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cianin-gizli-dosyalari-komplo-teorisini-daha-ispatladi-abdnin-havayi-zehirleyen-iklim-silahi-ifsa-1109154360.html

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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