https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/yapay-zekada-kiyamet-panigi-son-yasananlar-her-sey-kontrol-altinda-anlatisinin-coktugunu-gosteriyor-1109155267.html
Yapay zekada ‘kıyamet’ paniği: 'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'
Yapay zekada ‘kıyamet’ paniği: 'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'
Sputnik Türkiye
Bill Gates’in '1 milyar ölüm' uyarısı, önde gelen yapay zeka şirketlerinden gelen istifalar ve testlerde yaşanan sıra dışı olaylar teknoloji dünyasında yeni... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T13:01+0300
2026-09-30T13:01+0300
2026-09-30T13:02+0300
görüş
yapay zeka
i̇stanbul gelişim üniversitesi
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
bill gates
ulusal yapay zeka stratejisi
yapay zeka mühendisliği
yapay zeka uygulamaları
yapay zeka platformları
ai
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Teknoloji dünyasının merkezinde sarsıcı bir kriz yaşanıyor. Bu uyarının hemen ardından, dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinde çalışan öncü güvenlik uzmanlarının seri halde istifa etmesi, perde arkasında kamuoyundan gizlenen daha büyük bir tehlikenin varlığını akıllara getirdi. Bu oalyların hemen ardından Bill Gates'in yapay zekânın benzeri görülmemiş varoluşsal riskler barındırdığına ve felaket senaryolarında 1 milyar insanın hayatına mal olabileceğine dair ürkütücü uyarısı, küresel çapta yankı buldu. Haliyle dünya kamuoyu, “Uzmanların korktuğu bir şey mi var?” sorusunu gündeme taşıdı.Siber kıyamet ve biyoterörizm kabusuYapay zekanın mevcut hızla denetimsiz gelişimi, internetin çöküşünden biyolojik saldırılara kadar geniş bir yelpazede tehdit üretiyor. Şu anki 'Dar Yapay Zeka' sistemleri interneti tek başına yok edemese de, yakın gelecekte insan zekasını aşacak olan Yapay Genel Zeka (AGI) kavramı uzmanların en büyük kabusu. Böylesi bir gücün, küresel internet altyapısındaki henüz keşfedilmemiş sıfırıncı gün (zero-day) açıklarını saniyeler içinde bularak dünya çapında eşzamanlı bir siber saldırı başlatması işten bile değil.Bunun yanı sıra, sistemin kötü niyetli aktörlerin eline geçmesi durumunda biyoterörizm riski devasa boyutlara ulaşıyor. Yeni patojenlerin, ölümcül virüslerin veya zehirli kimyasalların formüllerinin saniyeler içinde üretilebilmesi; bankacılık, lojistik ve iletişim ağlarının felç edilmesi küresel çöküş senaryolarını bilim kurgu olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyor. Kusursuz deepfake videolar ve otonom bot ağlarıyla kurgulanan dezenformasyon fırtınaları da toplumsal iç savaşları tetikleme potansiyeli taşıyor.'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taylan Maral ise Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, kamuoyuna sunulan “her şey kontrol altında” anlatısının laboratuvarların içinde çöktüğünü belirtti:'Freni olmayan bir yarış arabası gibi'Doç. Dr. Taylan Maral, uzmanların asıl korktuğu olgunun bir Hollywood distopyası olmadığını, algoritmaların sınırlarını en iyi bilen bu araştırmacıların haklı endişeleri olduğunu ifade ediyor. Maral'a göre, yapay zekânın işlem kapasitesi üstel bir hızla büyürken, bu gücü insanlığın güvenliğiyle uyumlu kılacak hizalama mekanizmaları fazlasıyla yavaş ilerliyor. Şirket yönetimleri güvenlik denetimlerine ayırmaları gereken bütçeleri pazar payı kapma hırsıyla ticari ürünlere aktarıyor. Maral, karşı karşıya kalınan durumu şu sözlerle özetliyor: Yapay zeka nasıl kontrol altına alınacak?Yapay zekanın biyolojik veya siber saldırılarda kötüye kullanılmasının nasıl engellenebileceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Maral, mevcut küresel denetim sisteminin yetersiz olduğunu savundu:Hakikat zeminimiz çöküyor: 'Modern medeniyetin işleyişini felç edebilir'Peki, yapay zekanın bu denli hızla gelişmesi internetin çöküşüne mi neden olacak? Doç. Dr. Maral, internetin şalterlerinin bir virüs gibi indirilmesinin yakın bir ihtimal olmadığını, ancak bizi bekleyen asıl krizin "epistemik iflas" adı verilen hakikat zeminimizin çökmesi olduğunu belirtiyor. Maral'ın öngördüğü yıkıcı tehditler şu şekilde sıralanıyor:Fon sağlamak için bir oyun mu, gerçek bir tehlike mi?Sektördeki bu kıyamet söylemlerinin teknoloji devleri tarafından devletlerden fon sağlamak ve pazar tekeli kurmak için bilerek abartıldığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor. Doç. Dr. Maral, "düzenleyici yakalama" peşinde koşan şirket yöneticilerinin varoluşsal risk söylemini abartarak devletleri ağır lisanslama ve denetim şartları getirmeye ikna etmeye çalıştığını doğruluyor. Maral, bu şartları yalnızca trilyon dolarlık devlerin karşılayabileceğini, böylece açık kaynaklı girişimlerin ve küçük rakiplerin önünün kesilerek devlet sübvansiyonlarının bu tekellere akacağını ifade ediyor. Ancak istifa eden mühendislerin milyonlarca dolarlık hisse opsiyonlarını terk etmesinin bir PR oyunu olmadığını vurgulayan Maral, kurgulanan ticari oyunları teşhir ederken ortaya saçılan teknik tehlikelere de göz kapatılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cianin-gizli-dosyalari-komplo-teorisini-daha-ispatladi-abdnin-havayi-zehirleyen-iklim-silahi-ifsa-1109154360.html
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yapay zeka, i̇stanbul gelişim üniversitesi, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), bill gates, ulusal yapay zeka stratejisi, yapay zeka mühendisliği, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka platformları, ai
yapay zeka, i̇stanbul gelişim üniversitesi, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), bill gates, ulusal yapay zeka stratejisi, yapay zeka mühendisliği, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka platformları, ai
Yapay zekada ‘kıyamet’ paniği: 'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'
13:01 30.09.2026 (güncellendi: 13:02 30.09.2026)
Özel
Bill Gates’in '1 milyar ölüm' uyarısı, önde gelen yapay zeka şirketlerinden gelen istifalar ve testlerde yaşanan sıra dışı olaylar teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Kıyamet senaryolarının ardı arkası kesilmezken, Doç. Dr. Taylan Maral son durumu Sputnik Türkiye'ye değerlendirdi.
Teknoloji dünyasının merkezinde sarsıcı bir kriz yaşanıyor. Bu uyarının hemen ardından, dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinde çalışan öncü güvenlik uzmanlarının seri halde istifa etmesi, perde arkasında kamuoyundan gizlenen daha büyük bir tehlikenin varlığını akıllara getirdi. Bu oalyların hemen ardından Bill Gates'in yapay zekânın benzeri görülmemiş varoluşsal riskler barındırdığına ve felaket senaryolarında 1 milyar insanın hayatına mal olabileceğine dair ürkütücü uyarısı, küresel çapta yankı buldu. Haliyle dünya kamuoyu, “Uzmanların korktuğu bir şey mi var?” sorusunu gündeme taşıdı.
Siber kıyamet ve biyoterörizm kabusu
Yapay zekanın mevcut hızla denetimsiz gelişimi, internetin çöküşünden biyolojik saldırılara kadar geniş bir yelpazede tehdit üretiyor. Şu anki 'Dar Yapay Zeka' sistemleri interneti tek başına yok edemese de, yakın gelecekte insan zekasını aşacak olan Yapay Genel Zeka (AGI) kavramı uzmanların en büyük kabusu. Böylesi bir gücün, küresel internet altyapısındaki henüz keşfedilmemiş sıfırıncı gün (zero-day) açıklarını saniyeler içinde bularak dünya çapında eşzamanlı bir siber saldırı başlatması işten bile değil.
Bunun yanı sıra, sistemin kötü niyetli aktörlerin eline geçmesi durumunda biyoterörizm riski devasa boyutlara ulaşıyor. Yeni patojenlerin, ölümcül virüslerin veya zehirli kimyasalların formüllerinin saniyeler içinde üretilebilmesi; bankacılık, lojistik ve iletişim ağlarının felç edilmesi küresel çöküş senaryolarını bilim kurgu olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyor. Kusursuz deepfake videolar ve otonom bot ağlarıyla kurgulanan dezenformasyon fırtınaları da toplumsal iç savaşları tetikleme potansiyeli taşıyor.
'Son yaşananlar, 'her şey kontrol altında' anlatısının çöktüğünü gösteriyor'
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taylan Maral
ise Sputnik Türkiye’ye
yaptığı değerlendirmede, kamuoyuna sunulan “her şey kontrol altında” anlatısının laboratuvarların içinde çöktüğünü belirtti:
Bill Gates’in son çıkışı ve sektörün öncü laboratuvarlarından gelen istifa dalgası, kamuoyuna sunulan “her şey kontrol altında” anlatısının laboratuvarların içinde çöktüğünü (en azından başlangıcını) gösteriyor. Buradaki temel mesele bir Hollywood distopyası ya da robotların bilinç kazanarak insanlığa savaş açması değildir. Ayrılan isimler dışarıdan ahkam kesen felaket tellalları da değildir. Bu kişiler modellerin mimarisini bizzat kuran, algoritmaların sınırlarını en iyi bilen baş araştırmacılardır. Bu uzmanların asıl korktuğu olgu, yapay zekanın işlem kapasitesinin üstel bir hızla büyümesine karşın, bu gücü insanlığın ortak çıkarları ve güvenliğiyle uyumlu kılacak hizalama mekanizmalarının fazlasıyla yavaş ilerlemesidir. Şirket yönetimleri, güvenlik denetimlerine ayrılması gereken devasa hesaplama bütçelerini pazar payı kapma hırsıyla doğrudan ticari ürünlere aktarıyor.
'Freni olmayan bir yarış arabası gibi'
Doç. Dr. Taylan Maral
, uzmanların asıl korktuğu olgunun bir Hollywood
distopyası olmadığını, algoritmaların sınırlarını en iyi bilen bu araştırmacıların haklı endişeleri olduğunu ifade ediyor. Maral'a göre, yapay zekânın işlem kapasitesi üstel bir hızla büyürken, bu gücü insanlığın güvenliğiyle uyumlu kılacak hizalama mekanizmaları fazlasıyla yavaş ilerliyor. Şirket yönetimleri güvenlik denetimlerine ayırmaları gereken bütçeleri pazar payı kapma hırsıyla ticari ürünlere aktarıyor. Maral, karşı karşıya kalınan durumu şu sözlerle özetliyor:
"Korkulması gereken şey zekanın kendi başına gelişmesinden çok, fren tertibatı henüz tasarlanmamış bir yarış arabasının motor gücünün her gün iki katına çıkarılması ve bu sürecin tamamen şirketlerin kar odaklı inisiyatifine bırakılmış olmasıdır.
Yapay zeka nasıl kontrol altına alınacak?
Yapay zekanın biyolojik veya siber saldırılarda kötüye kullanılmasının nasıl engellenebileceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Maral, mevcut küresel denetim sisteminin yetersiz olduğunu savundu:
"Açıkçası mevcut durumda küresel ölçekte bağlayıcı, yaptırım gücü olan ve sahayı eksiksiz denetleyebilen kurumsal bir mekanizma fiilen bulunmuyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, büyük teknoloji tekellerinin kendi kendilerini denetlediği, kamuoyuna gönüllü taahhütler sunduğu bir “öz denetim” yanılsamasından ibarettir; oysa hiçbir kritik silahlanma veya sanayi sürecinde tilkiye kümes emanet edilerek kamu güvenliği sağlanamamıştır. Yapay zekâ doğası gereği çift kullanımlı bir teknolojidir; yani yeni bir kanser ilacı keşfetmesi için tasarlanan biyolojik bir model, yalnızca birkaç parametre değişikliğiyle ölümcül patojenlerin veya toksinlerin sentezleme tarifini üretebilecek kapasiteye ulaşabilir. Aynı durum otonom siber taarruzlar için de geçerlidir. Bu tehdidi bertaraf etmek için şirketlerin beyanlarına dayalı yapı terk edilmeli; tıpkı nükleer enerjideki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) modelinde olduğu gibi devletlerüstü, tarafsız ve yaptırım yetkisine sahip bir uluslararası denetim mimarisi kurulmalıdır. Gelişmiş çip tedarik zincirinin takibi, büyük hesaplama kümelerinin kayıt altına alınması ve hiçbir sınır modelin bağımsız güvenlik testlerinden geçmeden halka açılamaması yasal zorunluluk haline getirilmelidir."
Hakikat zeminimiz çöküyor: 'Modern medeniyetin işleyişini felç edebilir'
Peki, yapay zekanın bu denli hızla gelişmesi internetin çöküşüne mi neden olacak? Doç. Dr. Maral, internetin şalterlerinin bir virüs gibi indirilmesinin yakın bir ihtimal olmadığını, ancak bizi bekleyen asıl krizin "epistemik iflas" adı verilen hakikat zeminimizin çökmesi olduğunu belirtiyor. Maral'ın öngördüğü yıkıcı tehditler şu şekilde sıralanıyor:
Sentetik metinler, deepfake
görüntüleri ve hedefli dezenformasyon dalgalarıyla dijital ağların güvenilir bilginin doğrulanamadığı bir gürültü yığınına dönüşmesi.
Otonom ajanların finansal piyasalar, enerji nakil hatları, lojistik zincirleri ve savunma sistemleri gibi kritik altyapılara entegre edilmesi.
İnsan beyninin işlem hızını aşan bu algoritmik karar mekanizmaları arasındaki zincirleme geri besleme döngülerinin saniyeler içinde küresel ölçekli krizler
yaratabilmesi.
Yani interneti bilinçli bir makinenin ele geçirmesinden ziyade; ne yaptığını tam olarak öngöremediğimiz otonom sistemlere duyduğumuz kontrolsüz güven ve bağımlılık, modern medeniyetin işleyişini felç edebilir.
Fon sağlamak için bir oyun mu, gerçek bir tehlike mi?
Sektördeki bu kıyamet söylemlerinin teknoloji devleri tarafından devletlerden fon sağlamak ve pazar tekeli kurmak için bilerek abartıldığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor. Doç. Dr. Maral, "düzenleyici yakalama" peşinde koşan şirket yöneticilerinin varoluşsal risk söylemini abartarak devletleri ağır lisanslama ve denetim şartları getirmeye ikna etmeye çalıştığını doğruluyor. Maral, bu şartları yalnızca trilyon dolarlık devlerin karşılayabileceğini, böylece açık kaynaklı girişimlerin ve küçük rakiplerin önünün kesilerek devlet sübvansiyonlarının bu tekellere akacağını ifade ediyor. Ancak istifa eden mühendislerin milyonlarca dolarlık hisse opsiyonlarını terk etmesinin bir PR oyunu olmadığını vurgulayan Maral, kurgulanan ticari oyunları teşhir ederken ortaya saçılan teknik tehlikelere de göz kapatılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.