https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/arda-guler-oyuna-girdi-mac-degisti-real-madrid-3-1lik-maci-cevirerek-tarih-yazdi-1109559061.html

Arda Güler oyuna girdi, maç değişti: Real Madrid 3-1'lik maçı çevirerek tarih yazdı

Arda Güler oyuna girdi, maç değişti: Real Madrid 3-1'lik maçı çevirerek tarih yazdı

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazandı. 59. dakikada oyuna giren Arda Güler... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T09:29+0300

2026-10-15T09:29+0300

2026-10-15T09:29+0300

spor

real madrid

uefa

uefa şampiyonlar ligi

antonio rüdiger

arda güler

roma

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İspanyol devi, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanırken, milli futbolcu Arda Güler yaptığı iki asistle galibiyette belirleyici rol oynadı.Karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid'in son iki golünün hazırlayıcısı oldu. 85. dakikada Endrick'in, 90. dakikada ise Antonio Rüdiger'in attığı gollerde asist yapan milli yıldız, takımının geri dönüşüne önemli katkı sağladı.Roma, sahasında iki farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen karşılaşmanın son bölümünde kalesinde gördüğü üç golle sahadan mağlup ayrıldı. Real Madrid ise bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazanmış oldu.Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid'in kaderi değiştiReal Madrid'in 3-1 geride olduğu karşılaşmada Arda Güler, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun sahaya girmesinin ardından İspanyol ekibi, maçın son bölümünde geri dönüşü tamamladı.Özellikle karşılaşmanın son dakikalarında etkili olan Arda, hücumdaki paslarıyla takım arkadaşlarına gol fırsatları hazırladı.85. dakikada Endrick'e yaptığı asist, Real Madrid'in geri dönüşündeki önemli anlardan biri olurken, 90. dakikada Rüdiger'e verdiği gol pası galibiyeti getiren hamle oldu.Roma 3-1 öne geçti, son dakikalarda yıkıldıEv sahibi Roma, Real Madrid karşısında 3-1'lik üstünlük yakalayarak galibiyete yaklaşmıştı.Ancak İtalyan temsilcisi, maçın son bölümünde rakibinin hücumlarına karşı koyamadı. 83. dakikadan itibaren üç gol bulan Real Madrid, iki farklı geriden gelerek skoru 4-3'e taşıdı.Yedi gole sahne olan mücadelede son dakikalar büyük heyecana sahne olurken, Roma yakaladığı avantajı koruyamadı.Endrick ve Rüdiger'in gollerinde Arda Güler imzasıReal Madrid'in geri dönüşünde Endrick ve Antonio Rüdiger önemli rol oynadı. İki futbolcunun attığı gollerin hazırlayıcısı ise Arda Güler oldu.Milli oyuncu, 59. dakikada dahil olduğu karşılaşmada iki asistlik performansıyla dikkat çekti.Arda'nın özellikle maçın kritik anlarında yaptığı gol pasları, Real Madrid'in Roma deplasmanından üç puanla ayrılmasında belirleyici oldu.Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptıRoma deplasmanından 4-3'lük galibiyetle ayrılan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasını da kazanmayı başardı.İspanyol temsilcisi, iki farklı geriden gelerek elde ettiği galibiyetle Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürdü.Arda Güler ise iki asistlik katkısıyla karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.Real Madrid'in resmî maç raporuna göre, geri dönüşü sağlayan üç golün de başlangıcında Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşları vardı. Endrick ve Rüdiger'in gollerinde doğrudan asist yapan milli futbolcu, Espí'nin golünün gelişiminde de etkili oldu.

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real madrid, uefa, uefa şampiyonlar ligi, antonio rüdiger, arda güler, roma