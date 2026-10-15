https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/alisveriste-taksit-donemi-degisiyor-bakanliga-genis-yetki-1109558138.html

Alışverişte taksit dönemi değişiyor: Bakanlığa geniş yetki

Alışverişte taksit dönemi değişiyor: Bakanlığa geniş yetki

Sputnik Türkiye

Taksitli alışverişlerde yeni dönem başladı. 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Ticaret Bakanlığına, konut dışındaki mal ve hizmet... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T08:52+0300

2026-10-15T08:52+0300

2026-10-15T08:52+0300

resmî gazete

ticaret bakanlığı

ekonomi̇

kredi

kredi kartı

kredi kartı limiti

taksit

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Taksitli alışverişlerde milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Ticaret Bakanlığının, konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.Yeni düzenleme, alışverişlerde uygulanabilecek taksit sayıları ve ödeme koşulları açısından Bakanlığın alacağı kararları belirleyici hale getiriyor. Ancak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, tüm ürünlerde taksit sayısının hemen değiştiği anlamına gelmiyor.Hangi ürün ve hizmetlerde taksit sürelerinin değişeceği, hangi işlemlere ek sınırlama getirileceği ve yeni koşulların nasıl uygulanacağı Ticaret Bakanlığının açıklayacağı kararlarla belli olacak.Taksitli alışverişte ne değişti?Yönetmelik değişikliğinin merkezinde, taksitlendirme sürelerini belirleme yetkisi bulunuyor.Düzenlemeye göre Ticaret Bakanlığı, konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerin taksitli satışlarında uygulanabilecek süreleri belirleyebilecek. Bakanlık, gerekli gördüğü satış işlemleri için ilave kısıtlamalar da getirebilecek.Bununla birlikte yönetmelikte, ürün ve hizmetler için tek tek belirlenmiş yeni taksit sayıları yer almıyor. Dolayısıyla tüketicilerin alışverişlerinde karşılaşacağı somut değişiklikler, Bakanlığın bundan sonra alacağı kararlarla ortaya çıkacak.Taksit sayıları değişti mi? Her ürün için yeni sınır yokDüzenlemenin ardından en çok merak edilen konulardan biri, taksit sayılarının değişip değişmediği oldu.Ancak yayımlanan yönetmelik, bütün mal ve hizmetler için geçerli olacak ortak bir taksit sınırı belirlemiyor. Değişiklik, taksit sürelerinin ve ek sınırlamaların hangi yetki çerçevesinde düzenleneceğine odaklanıyor.Bu nedenle tüm ürünlerde taksit sayısının düşürüldüğü veya artırıldığı yönünde bir sonuç çıkarmak mümkün değil.Yeni düzenleme kapsamında belirli ürün ve hizmetlere yönelik farklı taksit koşulları oluşturulabilecek. Bu koşulların kapsamı ve ayrıntıları ise Bakanlığın duyurularıyla netleşecek.Alışveriş sonrası taksitlendirme de kapsamdaYönetmelikte dikkat çeken bir diğer ayrıntı, düzenlemenin yalnızca alışveriş sırasında yapılan taksitlendirmelerle sınırlı olmaması.Satış işlemi tamamlandıktan sonra, borcun belirli bir ücret karşılığında taksitlendirilmesi de düzenleme kapsamına alındı.Benzer şekilde, tüketicinin ödeme yükümlülüğünün belirli bir ücret karşılığında ertelenmesi de aynı çerçevede değerlendirilecek.Böylece alışveriş sonrasında borcun ödeme planını değiştiren işlemler de Bakanlığın taksit süresi belirleme ve ek sınırlama getirme yetkisi kapsamında yer alacak.Konut satışları yeni düzenlemenin dışında tutulduTaksitli satışlara ilişkin yönetmelik değişikliğinde konut satışları için istisna getirildi.Bakanlığın bu düzenleme çerçevesinde taksit sürelerini belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi, konut dışındaki mal ve hizmet satışlarını kapsayacak.Dolayısıyla konut satışlarına ilişkin taksitlendirme işlemleri, söz konusu yönetmelik değişikliğinin kapsamı dışında kalacak.Bu ayrım, düzenlemenin hangi satış türlerinde uygulanabileceğini belirleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.Ticaret Bakanlığının kararları nereden öğrenilecek?Yeni yönetmelikle, taksit süreleri ve ek sınırlamalara ilişkin kararların nasıl duyurulacağı da belirlendi.Buna göre Ticaret Bakanlığı tarafından alınacak kararlar, Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanacak.Kararlar ayrıca ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek. Böylece hem tüketicilerin hem de ticari işletmelerin yeni uygulamalara ilişkin bilgilere ulaşması sağlanacak.Tüketiciler, yeni taksit sınırları ve olası kısıtlamalara ilişkin açıklamaları Ticaret Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek.Yeni düzenleme tüketiciler için ne anlama geliyor?Yönetmelik değişikliği, tüketicilerin taksitli alışverişlerinde hemen yeni bir ödeme planına geçilmesini gerektirmiyor. Bunun yerine taksit süreleri ve ek sınırlamalar konusunda Bakanlığın karar alabileceği düzenleyici çerçeve yeniden şekilleniyor.Bu kapsamda ilerleyen dönemde farklı ürün ve hizmet grupları için farklı taksit süreleri veya ek koşullar belirlenmesi mümkün olacak.Ancak hangi ürünlerde taksit sayısının değişeceği, yeni sınırların ne olacağı ve uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz bu yönetmelik değişikliğinden hareketle kesin bir sonuca ulaşılamıyor.Bu nedenle tüketiciler ve işletmeler açısından belirleyici gelişme, Ticaret Bakanlığının yayımlayacağı uygulama kararları olacak.

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