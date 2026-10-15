https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/alisanin-evini-de-su-basti-belimize-kadar-gelen-suyu-bosalttilar-1109572600.html
Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'
Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ünlü şarkıcı Alişan'ın villasını da su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle bodrum katı su ile... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T14:28+0300
2026-10-15T14:28+0300
2026-10-15T14:30+0300
türki̇ye
alişan
sel
i̇tfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103600/92/1036009227_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_a29e8be300ff1cf8fe1b1b5a9b13362e.jpg
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağışta Alişan'ın villasını da su bastı.Sosyal medyadan suyun tahliye edildiğine dair mesaj yayımlayan Alişan itfaiyeye de teşekkür etti.Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Alişan, evin su altında kaldığını belirterek, "Belimize kadar su bastı" ifadelerini kullandı.Şiddetli yağışın neden olduğu su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan ünlü ismin villasındaki tahliye çalışmaları uzun süre devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yarin-hangi-illerde-okullar-tatil-istanbul-ve-kocaelide-saganak-nedeniyle-egitime-ara-1109569441.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103600/92/1036009227_0:0:3392:2544_1920x0_80_0_0_a10100e7f02f5a52b5ac3664396b42bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alişan, sel, i̇tfaiye
Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'
14:28 15.10.2026 (güncellendi: 14:30 15.10.2026)
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ünlü şarkıcı Alişan'ın villasını da su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle bodrum katı su ile dolan Alişan'ın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağışta Alişan'ın villasını da su bastı.
Sosyal medyadan suyun tahliye edildiğine dair mesaj yayımlayan Alişan itfaiyeye de teşekkür etti.
Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Alişan, evin su altında kaldığını belirterek, "Belimize kadar su bastı" ifadelerini kullandı.
Şiddetli yağışın neden olduğu su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan ünlü ismin villasındaki tahliye çalışmaları uzun süre devam etti.