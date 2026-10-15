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Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'
Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ünlü şarkıcı Alişan'ın villasını da su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle bodrum katı su ile... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağışta Alişan'ın villasını da su bastı.Sosyal medyadan suyun tahliye edildiğine dair mesaj yayımlayan Alişan itfaiyeye de teşekkür etti.Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Alişan, evin su altında kaldığını belirterek, "Belimize kadar su bastı" ifadelerini kullandı.Şiddetli yağışın neden olduğu su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan ünlü ismin villasındaki tahliye çalışmaları uzun süre devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yarin-hangi-illerde-okullar-tatil-istanbul-ve-kocaelide-saganak-nedeniyle-egitime-ara-1109569441.html
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alişan, sel, i̇tfaiye
alişan, sel, i̇tfaiye

Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'

14:28 15.10.2026 (güncellendi: 14:30 15.10.2026)
© Fotoğraf : InstagramAlişan
Alişan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Fotoğraf : Instagram
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ünlü şarkıcı Alişan'ın villasını da su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle bodrum katı su ile dolan Alişan'ın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağışta Alişan'ın villasını da su bastı.
Sosyal medyadan suyun tahliye edildiğine dair mesaj yayımlayan Alişan itfaiyeye de teşekkür etti.
Alişan'ın villasını da su bastı.
Alişan'ın villasını da su bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
Alişan'ın villasını da su bastı.
Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Alişan, evin su altında kaldığını belirterek, "Belimize kadar su bastı" ifadelerini kullandı.
Şiddetli yağışın neden olduğu su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan ünlü ismin villasındaki tahliye çalışmaları uzun süre devam etti.
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