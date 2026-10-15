https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/alisanin-evini-de-su-basti-belimize-kadar-gelen-suyu-bosalttilar-1109572600.html

Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'

Alişan'ın evini de su bastı: 'Belimize kadar gelen suyu boşalttılar'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ünlü şarkıcı Alişan'ın villasını da su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle bodrum katı su ile... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T14:28+0300

2026-10-15T14:28+0300

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alişan

sel

i̇tfaiye

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İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağışta Alişan'ın villasını da su bastı.Sosyal medyadan suyun tahliye edildiğine dair mesaj yayımlayan Alişan itfaiyeye de teşekkür etti.Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Alişan, evin su altında kaldığını belirterek, "Belimize kadar su bastı" ifadelerini kullandı.Şiddetli yağışın neden olduğu su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan ünlü ismin villasındaki tahliye çalışmaları uzun süre devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yarin-hangi-illerde-okullar-tatil-istanbul-ve-kocaelide-saganak-nedeniyle-egitime-ara-1109569441.html

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