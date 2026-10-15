Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/adalet-bakani-gurlekten-istanbuldaki-saganaga-iliskin-aciklama-ihmal-ve-kusurlar-tespit-edilecek-1109571487.html
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama: 'İhmal ve kusurlar tespit edilecek'
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama: 'İhmal ve kusurlar tespit edilecek'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama:- "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T13:48+0300
2026-10-15T13:48+0300
türki̇ye
türkiye
akın gürlek
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e03d5c6f06eac40a09c189bb3cd89883.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle yaşanan olaylarla ilgili adli makamların soruşturma başlattığını, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı diledi.'Soruşturma başlatıldı'Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbuldaki-selde-can-kaybi-3e-yukseldi-1109571533.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_64ecda621c722a49f64c0e46e2cc8b78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, akın gürlek, adalet bakanlığı
türkiye, akın gürlek, adalet bakanlığı

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama: 'İhmal ve kusurlar tespit edilecek'

13:48 15.10.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama:- "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle yaşanan olaylarla ilgili adli makamların soruşturma başlattığını, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı diledi.

'Soruşturma başlatıldı'

Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
TÜRKİYE
İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi
13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала