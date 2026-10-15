https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/adalet-bakani-gurlekten-istanbuldaki-saganaga-iliskin-aciklama-ihmal-ve-kusurlar-tespit-edilecek-1109571487.html

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama: 'İhmal ve kusurlar tespit edilecek'

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama: 'İhmal ve kusurlar tespit edilecek'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama:- "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T13:48+0300

2026-10-15T13:48+0300

2026-10-15T13:48+0300

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akın gürlek

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle yaşanan olaylarla ilgili adli makamların soruşturma başlattığını, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı diledi.'Soruşturma başlatıldı'Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbuldaki-selde-can-kaybi-3e-yukseldi-1109571533.html

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