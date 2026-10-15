https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/abdulkadir-selvi-partilerin-oy-orani-ne-durumda-1109560486.html

Abdulkadir Selvi: Partilerin oy oranı ne durumda?

Abdulkadir Selvi: Partilerin oy oranı ne durumda?

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi GENAR'ın anket sonuçlarını yorumladı ve "Anketlerde siyasi partilerin oy oranlarından önce ekonomiye ilişkin verilere bakıyorum. Çünkü oy... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

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genar

ak parti

yeni parti

i̇hsan aktaş

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR'ın anket sonuçlarını paylaştı.Selvi anket sonuçlarını şöyle paylaştı: GENAR’ın Türkiye Raporu’nun eylül ayı araştırması şöyle:'Ekonomiye güven ne durumda?'Seçim havası oluşmaya başladı' diyen Selvi, "Bu tür dönemlerde hep kararsızların ve oy vermeyeceğim diyenlerin oranını merak ederim. Türkiye henüz seçim iklimine girmedi ama GENAR’ın Türkiye Raporu’nda kararsızların oranı yüzde 13.4 çıkıyor. Oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ise yüzde 12.3 çıkıyor. Büyük bir kararsız kitle yok. Seçim olmamasına rağmen siyasi tercihler şimdiden netleşmiş durumda. Seçim sürecine girilince kutuplaşmanın da etkisiyle kararsızların oranı düşecek. Anketlerde siyasi partilerin oy oranlarından önce ekonomiye ilişkin verilere bakıyorum. Çünkü oy tercihinde ekonomi çok belirleyici oluyor. İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın Türkiye Raporu’nda da ekonomiye geniş bir yer ayrılmış durumda. GENAR önce toplumda ekonomi yönetimine duyulan güveni sormuş. Ankete katılanların yüzde 34.1’i ‘hiç güvenmiyorum’ diyor. ‘Güvenmiyorum’ diyenlerin oranı da yüzde 33’le bir tık gerisinde. ‘Güveniyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 18.8’le çok gerilerde yer alıyor. ‘Çok güveniyorum’ diyenler yüzde 1.9 çıkarken, ‘ne güveniyorum ne güvenmiyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 12.2" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abdulkadir-selvi-fon-rezaleti-anketlere-nasil-yansidi-1109520943.html

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abdulkadir selvi, genar, ak parti, yeni parti, i̇hsan aktaş