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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abdulkadir-selvi-fon-rezaleti-anketlere-nasil-yansidi-1109520943.html
Abdulkadir Selvi: Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı?
Abdulkadir Selvi: Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi fon soruşturmalarına karşı halkın tepkisini ölçen anket sonuçlarını paylaştı. 'Türkiye'nin en önemli sorunu' sorusuna 2. yanıt olarak fon... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
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Abdulkadir Selvi fon soruşturmasının anketlere nasıl yansıdığını araştırdığını yazdı. Hürriyet yazarı Selvi bugünkü yazısında "ASAL Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen cevapta fon krizi yüzde 16.5’le ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış." dedi ve şu şekilde devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fon-kurulu-5-kez-toplandi--1109509718.html
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abdulkadir selvi, fon soruşturması, fon
abdulkadir selvi, fon soruşturması, fon

Abdulkadir Selvi: Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı?

09:25 14.10.2026
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© DHA
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Abdulkadir Selvi fon soruşturmalarına karşı halkın tepkisini ölçen anket sonuçlarını paylaştı. 'Türkiye'nin en önemli sorunu' sorusuna 2. yanıt olarak fon krizi denmesini yorumlayan Selvi, Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış." dedi.
Abdulkadir Selvi fon soruşturmasının anketlere nasıl yansıdığını araştırdığını yazdı. Hürriyet yazarı Selvi bugünkü yazısında "ASAL Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen cevapta fon krizi yüzde 16.5’le ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış." dedi ve şu şekilde devam etti:
Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle de AK Parti’nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirlettiler. “Yerli ve milli fon” kurduk diye pazarladılar. Değerlerimizi istismar ettiler. Yine ASAL Araştırma’dan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusuna verilen yanıtta, “Hiçbiri” seçeneği yüzde 34.8’le birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare mercii olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetten umudunu kestiyse ondan korkmak lazım. Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler yüzde 23’le ikinci sırada geliyor. 24 yıllık iktidara rağmen halkımız çare olarak AK Parti’yi görüyorsa muhalefetin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 16.6’yken, onu yüzde 3.8’le İYİ Parti takip ediyor. DEM Parti diyenler yüzde 2.5 çıkarken, MHP’yi adres gösterenlerin oranı yüzde 2.2 çıkıyor. CHP ise yüzde 1.1’le çok gerilerde yer alıyor. Koskoca Atatürk’ün partisi bu hallere mi düşecekti?
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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