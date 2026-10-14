Abdulkadir Selvi: Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı?

Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle de AK Parti’nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirlettiler. “Yerli ve milli fon” kurduk diye pazarladılar. Değerlerimizi istismar ettiler. Yine ASAL Araştırma’dan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusuna verilen yanıtta, “Hiçbiri” seçeneği yüzde 34.8’le birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare mercii olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetten umudunu kestiyse ondan korkmak lazım. Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler yüzde 23’le ikinci sırada geliyor. 24 yıllık iktidara rağmen halkımız çare olarak AK Parti’yi görüyorsa muhalefetin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 16.6’yken, onu yüzde 3.8’le İYİ Parti takip ediyor. DEM Parti diyenler yüzde 2.5 çıkarken, MHP’yi adres gösterenlerin oranı yüzde 2.2 çıkıyor. CHP ise yüzde 1.1’le çok gerilerde yer alıyor. Koskoca Atatürk’ün partisi bu hallere mi düşecekti?