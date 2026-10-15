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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ab-zirvesinde-bir-ilk-ukrayna-gundemi-ikinci-gune-ertelendi-1109570581.html
AB Zirvesi'nde bir ilk: Ukrayna gündemi ikinci güne ertelendi
AB Zirvesi'nde bir ilk: Ukrayna gündemi ikinci güne ertelendi
Sputnik Türkiye
Brüksel'deki liderler zirvesinde Ukrayna konusu ilk kez toplantının ilk gün gündeminden çıkarıldı. İlk gün enerji krizi ve bütçe planı ele alınacak. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T13:08+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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avrupa birliği
ab
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kaja kallas
ukrayna
rusya
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Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirvesinde, Ukrayna konusunun görüşülmesi ilk kez toplantının ikinci gününe bırakıldı. Liderler, zirvenin ilk gününde öncelikli olarak topluluğun yaşadığı enerji krizi ile yedi yıllık bütçe planının onaylanması süreçlerini masaya yatıracak.Konuya ilişkin açıklama, zirveye gelişi sırasında gazetecilere konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan geldi. Kallas, gündem düzenlemesine değinerek, "Ukrayna'ya verilecek desteği zirvenin ikinci gününde ele alacağız" ifadelerini kullandı.Bu karar, Rusya'nın özel askeri harekatı başladığı tarihten bu yana Ukrayna başlığının AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün gündeminde yer almadığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-iki-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109569203.html
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avrupa, avrupa birliği, ab, ab zirvesi, kaja kallas, ukrayna, rusya, enerji krizi
avrupa, avrupa birliği, ab, ab zirvesi, kaja kallas, ukrayna, rusya, enerji krizi

AB Zirvesi'nde bir ilk: Ukrayna gündemi ikinci güne ertelendi

13:08 15.10.2026 (güncellendi: 13:11 15.10.2026)
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINUkrayna - Avrupa Birliği (AB)
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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Brüksel'deki liderler zirvesinde Ukrayna konusu ilk kez toplantının ilk gün gündeminden çıkarıldı. İlk gün enerji krizi ve bütçe planı ele alınacak.
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirvesinde, Ukrayna konusunun görüşülmesi ilk kez toplantının ikinci gününe bırakıldı. Liderler, zirvenin ilk gününde öncelikli olarak topluluğun yaşadığı enerji krizi ile yedi yıllık bütçe planının onaylanması süreçlerini masaya yatıracak.
Konuya ilişkin açıklama, zirveye gelişi sırasında gazetecilere konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan geldi. Kallas, gündem düzenlemesine değinerek, "Ukrayna'ya verilecek desteği zirvenin ikinci gününde ele alacağız" ifadelerini kullandı.
Bu karar, Rusya'nın özel askeri harekatı başladığı tarihten bu yana Ukrayna başlığının AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün gündeminde yer almadığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.
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