https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ab-zirvesinde-bir-ilk-ukrayna-gundemi-ikinci-gune-ertelendi-1109570581.html

AB Zirvesi'nde bir ilk: Ukrayna gündemi ikinci güne ertelendi

AB Zirvesi'nde bir ilk: Ukrayna gündemi ikinci güne ertelendi

Sputnik Türkiye

Brüksel'deki liderler zirvesinde Ukrayna konusu ilk kez toplantının ilk gün gündeminden çıkarıldı. İlk gün enerji krizi ve bütçe planı ele alınacak. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

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Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirvesinde, Ukrayna konusunun görüşülmesi ilk kez toplantının ikinci gününe bırakıldı. Liderler, zirvenin ilk gününde öncelikli olarak topluluğun yaşadığı enerji krizi ile yedi yıllık bütçe planının onaylanması süreçlerini masaya yatıracak.Konuya ilişkin açıklama, zirveye gelişi sırasında gazetecilere konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan geldi. Kallas, gündem düzenlemesine değinerek, "Ukrayna'ya verilecek desteği zirvenin ikinci gününde ele alacağız" ifadelerini kullandı.Bu karar, Rusya'nın özel askeri harekatı başladığı tarihten bu yana Ukrayna başlığının AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün gündeminde yer almadığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

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