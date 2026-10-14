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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/openaiin-ofisine-gizlice-ses-kayit-cihazi-yerlestirdigi-iddia-edilen-kisi-gozaltinda-1109518197.html
OpenAI'ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen kişi gözaltında
OpenAI'ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen kişi gözaltında
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ABD Adalet Bakanlığı, OpenAI’ın California’daki binasında yöneticilerin kullandığı konferans odasına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği öne sürülen Suudi... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T03:56+0300
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ABD Adalet Bakanlığı, yapay zeka şirketi OpenAI’ın California eyaletindeki binasında yöneticilere ait konferans odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Bakanlığın yazılı açıklamasına göre şirket çalışanları eylül ayının sonunda yöneticilerin kullandığı konferans odasında, bir televizyonun arkasındaki USB girişine yerleştirilmiş gizli bir ses kayıt cihazı bulunduğu bildirildi.Kayıt cihazı tuvalet kağıdına sarılı halde bulunduŞirketin yürüttüğü incelemede, tuvalet kağıdına sarılarak bırakılan cihazın yaklaşık 28 Eylül’de odaya yerleştirildiği belirlendi. Cihazda bulunan dosyaların ise şifreli olduğu tespit edildi.Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Temmuz 2025’te şirkette mühendis olarak çalışmaya başlayan Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan, cihazın bulunmasından önce birden fazla kez konferans odasının yakınında görüldü. Ayrıca 5 Ekim’de odaya girerek kayıt cihazının bulunduğu yöne baktığı öne sürüldü.Yetkililer, Alfozan’a ait bir çantada da ikinci bir ses kayıt cihazının bulunduğunu iddia etti.Hassas görüşmeleri kaydetmeyi amaçladığı iddia ediliyorSoruşturma kapsamında, Alfozan’ın yöneticilerin hassas bilgileri görüştüğü konuşmaları kaydetmeyi amaçladığı ileri sürüldü. Şirketin şikayeti üzerine Alfozan, 9 Ekim’de gözaltına alındı.İlk kez 13 Ekim’de hakim karşısına çıkan Alfozan, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis, 250 bin dolar para cezası ve cezasının ardından 3 yıl denetimli serbestlik yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-hazine-bakanligi-bank-of-americaya-12-milyar-dolardan-fazla-para-cezasi-kesti-1109517681.html
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abd, suudi arabistan, openai
abd, suudi arabistan, openai

OpenAI'ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen kişi gözaltında

03:56 14.10.2026 (güncellendi: 03:57 14.10.2026)
© REUTERS U.S. Department of JusticeOpenAI’ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen kişi gözaltında
OpenAI’ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen kişi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© REUTERS U.S. Department of Justice
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ABD Adalet Bakanlığı, OpenAI’ın California’daki binasında yöneticilerin kullandığı konferans odasına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği öne sürülen Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan’ın gözaltına alındığını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, yapay zeka şirketi OpenAI’ın California eyaletindeki binasında yöneticilere ait konferans odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre şirket çalışanları eylül ayının sonunda yöneticilerin kullandığı konferans odasında, bir televizyonun arkasındaki USB girişine yerleştirilmiş gizli bir ses kayıt cihazı bulunduğu bildirildi.

Kayıt cihazı tuvalet kağıdına sarılı halde bulundu

Şirketin yürüttüğü incelemede, tuvalet kağıdına sarılarak bırakılan cihazın yaklaşık 28 Eylül’de odaya yerleştirildiği belirlendi. Cihazda bulunan dosyaların ise şifreli olduğu tespit edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Temmuz 2025’te şirkette mühendis olarak çalışmaya başlayan Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan, cihazın bulunmasından önce birden fazla kez konferans odasının yakınında görüldü. Ayrıca 5 Ekim’de odaya girerek kayıt cihazının bulunduğu yöne baktığı öne sürüldü.
Yetkililer, Alfozan’a ait bir çantada da ikinci bir ses kayıt cihazının bulunduğunu iddia etti.

Hassas görüşmeleri kaydetmeyi amaçladığı iddia ediliyor

Soruşturma kapsamında, Alfozan’ın yöneticilerin hassas bilgileri görüştüğü konuşmaları kaydetmeyi amaçladığı ileri sürüldü. Şirketin şikayeti üzerine Alfozan, 9 Ekim’de gözaltına alındı.
İlk kez 13 Ekim’de hakim karşısına çıkan Alfozan, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis, 250 bin dolar para cezası ve cezasının ardından 3 yıl denetimli serbestlik yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.
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