https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/yenidogan-cetesi-davasi-2-doktor-tahliye-edildi-1109547279.html

Yenidoğan Çetesi davası: 2 doktor tahliye edildi

Yenidoğan Çetesi davası: 2 doktor tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi davasında, tutuklu doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç tahliye edildi. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T19:47+0300

2026-10-14T19:47+0300

2026-10-14T19:47+0300

türki̇ye

rıza keykubad

yenidoğan

yenidoğan çetesi

yenidoğan yoğun bakım ünitesi

bebek yenidoğan servisi

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

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İstanbul'da yenidoğan bebeklerin sevk edildikleri özel hastanelerde hayatlarını kaybetmelerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı hakkındaki suçlamaları reddederek bebek ölümlerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 26 Ocak'a ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/yenidogan-cetesi-davasi-sanik-doktorlar-tahliye-talep-etti-1109514161.html

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Sputnik Türkiye

rıza keykubad, yenidoğan, yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği