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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/yenidogan-cetesi-davasi-2-doktor-tahliye-edildi-1109547279.html
Yenidoğan Çetesi davası: 2 doktor tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davası: 2 doktor tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi davasında, tutuklu doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç tahliye edildi. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T19:47+0300
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İstanbul'da yenidoğan bebeklerin sevk edildikleri özel hastanelerde hayatlarını kaybetmelerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı hakkındaki suçlamaları reddederek bebek ölümlerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 26 Ocak'a ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/yenidogan-cetesi-davasi-sanik-doktorlar-tahliye-talep-etti-1109514161.html
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rıza keykubad, yenidoğan, yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği
rıza keykubad, yenidoğan, yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği

Yenidoğan Çetesi davası: 2 doktor tahliye edildi

19:47 14.10.2026
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© AA / Cemal Yurttaş
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Yenidoğan Çetesi davasında, tutuklu doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç tahliye edildi. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.
İstanbul'da yenidoğan bebeklerin sevk edildikleri özel hastanelerde hayatlarını kaybetmelerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı hakkındaki suçlamaları reddederek bebek ölümlerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 26 Ocak'a ertelendi.
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
TÜRKİYE
Yenidoğan çetesi davası: Sanık doktorlar tahliye talep etti
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