https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/yenidogan-cetesi-davasi-sanik-doktorlar-tahliye-talep-etti-1109514161.html

Yenidoğan çetesi davası: Sanık doktorlar tahliye talep etti

Yenidoğan çetesi davası: Sanık doktorlar tahliye talep etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T20:46+0300

2026-10-13T20:46+0300

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Yenidoğan çetesi davasının 13. duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.SEGBİS üzerinden savunma yapan sanık Zeki Ötünç, 22 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, çocuk doktoru olarak yaşadığı en büyük acının 'bebek katili' şeklinde nitelendirilmek olduğunu dile getirdi.Tutuklu sanık Rıza Keykubad da 27 aydır haksız yere tutuklu bulunduğunu ileri sürdü. Keykubad, Kaya bebeğin tedavisini kendisinin yapmadığını ve olayla ilgili sorumluluğunun olmadığını savundu.Sanık Fırat Sarı ise avukatıyla görüşemediğini öne sürerek savunma hakkının kısıtlandığını iddia etti ve mahkemeden ek süre istedi. Sarı'nın avukatı Özgür Ekinci de müvekkilinin Buca Cezaevinden pazar günü geç saatte İstanbul'a getirildiğini, bu nedenle görüşme gerçekleştiremediklerini belirterek savunma öncesinde müvekkiliyle görüşmek istediğini söyledi.Mahkeme heyeti, Fırat Sarı'nın savunmasını hazırlayabilmesi için duruşmayı yarına bıraktı.Duruşmada söz alan bazı tutuklu sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu. Heyet, diğer sanıkların savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/yenidogan-cetesi-sorusturmasini-yuruten-savci-yavuz-engine-tehdit-davasinda-karar-1103572690.html

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