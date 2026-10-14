https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/vatikandan-yeni-aciklama-akciger-kanseri-teshisi-konulan-papa-leonun-son-durumu--1109543766.html

Vatikan'dan yeni açıklama: Akciğer kanseri teşhisi konulan Papa Leo'nun son durumu

Vatikan'dan yeni açıklama: Akciğer kanseri teşhisi konulan Papa Leo'nun son durumu

Sputnik Türkiye

Vatikan, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen Papa 14. Leo'nun iyileşme sürecinin beklendiği gibi ilerlediğini, odasında yürümeye başladığını ve normal şekilde yemek yediğini açıkladı. İşte son durumu...

2026-10-14T18:12+0300

2026-10-14T18:12+0300

2026-10-14T18:12+0300

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Vatikan, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen Papa 14. Leo'nun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı. Bugün yapılan açıklamada, papanın ameliyat sonrası iyileşmesinin beklendiği gibi ilerlediği, hastane odasında yürümeye başladığı ve normal şekilde yemek yediği bildirildi.Vatikan'a göre çarşamba günü yapılan kan testleri ve göğüs röntgeni, ameliyat sonrası sonuçların normal olduğunu gösterdi. 71 yaşındaki papanın ayrıca solunum fizyoterapisine başladığı belirtildi. Papa 14. Leo, salı günü Roma'daki Agostino Gemelli Üniversite Polikliniği'nde ameliyat edildi. Doktorlar, papanın sağ akciğerinde tespit edilen nodülün pulmoner adenokarsinom olduğunu belirledi. Cerrahi müdahalede kanserli oluşum, sağ akciğerin alt lobuyla birlikte çıkarıldı.Akciğer kanserinin en yaygın türlerinden Pulmoner adenokarsinom, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin bir türü ve tüm akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu kanser türü, küçük hücreli akciğer kanserine kıyasla genellikle daha yavaş büyüyor ve yayılıyor.Papa, pazar günü yaptığı açıklamada doktorların akciğerindeki oluşumu "çok erken bir evrede" tespit ettiğini söylemişti.İyileşme süreci nasıl ilerleyecek?Uzmanlara göre akciğerin bir lobunun çıkarılmasının ardından vücudun yeni solunum kapasitesine uyum sağlaması gerekiyor. Bu nedenle papanın iyileşme süreci biraz daha uzun sürebilir.Akciğerin bir lobunun çıkarılması, tek başına kişinin normal yaşamını sürdürmesine engel olmak zorunda değil. Nitekim Papa 14. Leo'nun selefi Papa Francis de gençliğinde geçirdiği ağır tüberküloz enfeksiyonunun ardından sağ akciğerinin bir lobunun alınmasıyla sonuçlanan bir ameliyat geçirmişti.Papa'nın ameliyat sonrasında kemoterapi veya radyoterapi gibi ek tedavilere ihtiyaç duyup duymayacağı henüz netleşmedi. Bunun için çıkarılan akciğer dokusunun yanı sıra akciğer çevresindeki lenf bezlerinden alınan örneklerin de incelenmesi gerekiyor.

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