https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ardahan-merkezli-rusvet-operasyonu-belediye-baskani-camliyurtun-da-bulundugu-10-supheli-tutuklandi--1109517805.html
Ardahan merkezli rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı
Ardahan merkezli rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T02:06+0300
2026-10-14T02:06+0300
2026-10-14T02:06+0300
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Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe “rüşvet” suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/kocaeli-valiligi-duyurdu-motosikletlerin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1109515076.html
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ardahan, damal, rüşvet, operasyon
ardahan, damal, rüşvet, operasyon
Ardahan merkezli rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı
Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe “rüşvet” suçundan tutuklandı.