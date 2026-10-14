https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ardahan-merkezli-rusvet-operasyonu-belediye-baskani-camliyurtun-da-bulundugu-10-supheli-tutuklandi--1109517805.html

Ardahan merkezli rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı

Ardahan merkezli rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T02:06+0300

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2026-10-14T02:06+0300

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ardahan

damal

rüşvet

operasyon

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Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe “rüşvet” suçundan tutuklandı.

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