https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ukrayna-basini-batili-ulkeler-kievdeki-saldiri-oncesinde-istihbarat-paylasmadi-1109517120.html

Ukrayna basını: Batılı ülkeler, Kiev’deki saldırı öncesinde istihbarat paylaşmadı

Ukrayna basını: Batılı ülkeler, Kiev’deki saldırı öncesinde istihbarat paylaşmadı

Sputnik Türkiye

Ukrayna basını, Batılı ortakların Kiev’de meydana gelen patlamalar öncesinde füze fırlatmalarına ilişkin istihbaratı Ukrayna tarafıyla paylaşmadığını öne... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T00:23+0300

2026-10-14T00:23+0300

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Ukrayna merkezli Strana.ua haber sitesi, Kiev’de salı akşamı meydana gelen patlamalar öncesinde Batılı ülkelerin Ukrayna’ya istihbarat sağlamadığını belirterek, "Fırlatmalara ilişkin ön bilgi yine verilmedi" ifadesine yer verdi.Ukrayna kamu yayıncısı Suspilne de Kiev’de salı akşam saatlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.Vladimir Zelenskiy, başkente yönelik saldırının sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, Ukrayna’nın saldırıdan önce balistik füze fırlatmalarına ilişkin istihbarat almadığını söyledi.Politico ise ABD tarafının önceden uyarı yapılmamasını olumsuz hava koşullarıyla açıkladığını aktardı.ABD televizyonu CNN, Washington’un hafta sonunda Kiev’e istihbarat paylaşımını durdurabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu aktarmıştı. Politico da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Starlink uydu iletişim sistemine erişiminin engellenebileceğini ileri sürmüştü.ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Zelenskiy’i Rus petrol rafinerilerine saldırmama yönündeki talepleri dikkate almamakla suçlamıştı. Trump, Zelenskiy’in uzun süre önce Moskova ile barış anlaşması yapması gerektiğini ancak bunun yerine "herkes için sorun yarattığını" belirtmişti.Trump ayrıca, Ukrayna’da seçimlerin yapılması ve halkın müzakereye daha açık bir lider seçmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/catismanin-sonucu-rusyanin-lehine-olacagi-simdiden-belli-zelenskiy-washingtona-herhangi-bir-oneri-1109507317.html

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