https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/catismanin-sonucu-rusyanin-lehine-olacagi-simdiden-belli-zelenskiy-washingtona-herhangi-bir-oneri-1109507317.html

‘Çatışmanın sonucu Rusya’nın lehine olacağı şimdiden belli, Zelenskiy Washington'a herhangi bir öneri sunamadı’

‘Çatışmanın sonucu Rusya’nın lehine olacağı şimdiden belli, Zelenskiy Washington'a herhangi bir öneri sunamadı’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının Moskova lehine sonuçlandığını anladığını ve Zelenskiy’nin Washington’a hiçbir somut öneri sunamadığını belirten... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T17:34+0300

2026-10-13T17:34+0300

2026-10-13T17:34+0300

görüş

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rusya

moskova

ukrayna

washington

donald trump

avrupa

vladimir zelenskiy

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Rusya uzmanı Musa Al-Amleh, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut çatışmanın halihazırda Rusya lehine çözüldüğünün farkında olduğunu belirtti.Al-Amleh, “Batı’nın silah ve para anlamındaki tüm desteğine rağmen Ukraynalılar sahada hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Dolayısıyla savaşı uzatmak, Rusya'yı askeri ve mali açıdan tüketmeyi amaçlayan, bütünüyle Avrupa'ya özgü bir hedeftir. Trump da bu çıkmazdan kurtulmanın yolunun çatışmayı sona erdirmekten geçtiğini görüyor” diye konuştu.Uzman, "(Vladimir) Zelenskiy, Trump'a karşı iki kez küstahça tutum sergiledi: İlki Beyaz Saray'daki hararetli tartışma sırasında, ikincisi ise dün, küresel enerji krizini Rusya-Ukrayna krizine değil de Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşa bağladığında. Trump'ın ekibi bu durumu, Ukrayna ölçeğindeki bir devletin Amerika ölçeğindeki bir devlete meydan okuması olarak görüyor" ifadelerini kullandı.Trump'ın 'Avrupalıları devre dışı bıraktığını' ve meseleyi Zelenskiy ile ilişkilendirdiğini anlatan Al-Almeh, sonuçta Ukrayna'nın artık müzakere edebilecek esnek bir lidere ihtiyacı olduğunun altını çizdi, ancak Avrupalı ​​liderlerin bunu istemediğini, zira Ukrayna'daki rejimin Avrupa'nın isteklerini yerine getirdiğini vurguladı.Uzman, Zelenskiy'nin Washington'a herhangi bir teklif sunamadığına dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html

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