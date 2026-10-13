https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/catismanin-sonucu-rusyanin-lehine-olacagi-simdiden-belli-zelenskiy-washingtona-herhangi-bir-oneri-1109507317.html
‘Çatışmanın sonucu Rusya’nın lehine olacağı şimdiden belli, Zelenskiy Washington'a herhangi bir öneri sunamadı’
‘Çatışmanın sonucu Rusya’nın lehine olacağı şimdiden belli, Zelenskiy Washington'a herhangi bir öneri sunamadı’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının Moskova lehine sonuçlandığını anladığını ve Zelenskiy’nin Washington’a hiçbir somut öneri sunamadığını belirten... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:34+0300
2026-10-13T17:34+0300
2026-10-13T17:34+0300
görüş
abd
rusya
moskova
ukrayna
washington
donald trump
avrupa
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109105587_0:39:749:460_1920x0_80_0_0_ca2ef805c793ea168c496c8209a2e37c.png
Rusya uzmanı Musa Al-Amleh, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut çatışmanın halihazırda Rusya lehine çözüldüğünün farkında olduğunu belirtti.Al-Amleh, “Batı’nın silah ve para anlamındaki tüm desteğine rağmen Ukraynalılar sahada hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Dolayısıyla savaşı uzatmak, Rusya'yı askeri ve mali açıdan tüketmeyi amaçlayan, bütünüyle Avrupa'ya özgü bir hedeftir. Trump da bu çıkmazdan kurtulmanın yolunun çatışmayı sona erdirmekten geçtiğini görüyor” diye konuştu.Uzman, "(Vladimir) Zelenskiy, Trump'a karşı iki kez küstahça tutum sergiledi: İlki Beyaz Saray'daki hararetli tartışma sırasında, ikincisi ise dün, küresel enerji krizini Rusya-Ukrayna krizine değil de Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşa bağladığında. Trump'ın ekibi bu durumu, Ukrayna ölçeğindeki bir devletin Amerika ölçeğindeki bir devlete meydan okuması olarak görüyor" ifadelerini kullandı.Trump'ın 'Avrupalıları devre dışı bıraktığını' ve meseleyi Zelenskiy ile ilişkilendirdiğini anlatan Al-Almeh, sonuçta Ukrayna'nın artık müzakere edebilecek esnek bir lidere ihtiyacı olduğunun altını çizdi, ancak Avrupalı liderlerin bunu istemediğini, zira Ukrayna'daki rejimin Avrupa'nın isteklerini yerine getirdiğini vurguladı.Uzman, Zelenskiy'nin Washington'a herhangi bir teklif sunamadığına dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html
rusya
moskova
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109105587_42:0:707:499_1920x0_80_0_0_8b7773e66dce76e8665bed14d84dcbff.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya, moskova, ukrayna, washington, donald trump, avrupa, vladimir zelenskiy
abd, rusya, moskova, ukrayna, washington, donald trump, avrupa, vladimir zelenskiy
‘Çatışmanın sonucu Rusya’nın lehine olacağı şimdiden belli, Zelenskiy Washington'a herhangi bir öneri sunamadı’
ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının Moskova lehine sonuçlandığını anladığını ve Zelenskiy’nin Washington’a hiçbir somut öneri sunamadığını belirten Al-Amleh, Ukrayna’nın esnek bir liderle müzakere masasına oturması gerektiğini vurguladı.
Rusya uzmanı Musa Al-Amleh, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut çatışmanın halihazırda Rusya lehine çözüldüğünün farkında olduğunu belirtti.
Al-Amleh, “Batı’nın silah ve para anlamındaki tüm desteğine rağmen Ukraynalılar sahada hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Dolayısıyla savaşı uzatmak, Rusya'yı askeri ve mali açıdan tüketmeyi amaçlayan, bütünüyle Avrupa'ya özgü bir hedeftir. Trump da bu çıkmazdan kurtulmanın yolunun çatışmayı sona erdirmekten geçtiğini görüyor” diye konuştu.
Uzman, "(Vladimir) Zelenskiy, Trump'a karşı iki kez küstahça tutum sergiledi: İlki Beyaz Saray'daki hararetli tartışma sırasında, ikincisi ise dün, küresel enerji krizini Rusya-Ukrayna krizine değil de Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşa bağladığında. Trump'ın ekibi bu durumu, Ukrayna ölçeğindeki bir devletin Amerika ölçeğindeki bir devlete meydan okuması olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
Trump'ın 'Avrupalıları devre dışı bıraktığını' ve meseleyi Zelenskiy ile ilişkilendirdiğini anlatan Al-Almeh, sonuçta Ukrayna'nın artık müzakere edebilecek esnek bir lidere ihtiyacı olduğunun altını çizdi, ancak Avrupalı liderlerin bunu istemediğini, zira Ukrayna'daki rejimin Avrupa'nın isteklerini yerine getirdiğini vurguladı.
Trump topu Zelenskiy'nin sahasına atmış gibi görünse de, aslında top Avrupa'nın sahasında, ancak Washington Avrupa ile aralarındaki derin görüş ayrılıklarını açığa vurmamak adına bunu açıkça dile getirmiyor.
Uzman, Zelenskiy'nin Washington'a herhangi bir teklif sunamadığına dikkat çekti:
Özellikle Ukrayna'nın fiilen harabeye dönmüş bir halde olduğu dikkate alındığında, (Zelenskiy'in) elinde herhangi bir koz bulunmuyor. Kağıt üzerinde olanlar haricinde işleyen bir devlet ya da ekonomi yok, ülkenin varlığını sürdürmesi de çatışmaya endeksli. Sonrasında ise siyaset sahnesinde kendisine yer olmayacak. Ayrıca Batı'nın tıpkı 2022'de yaptığı gibi ateşkesi yeniden bir oyalama taktiği olarak kullanmayacağına dair Rusya'nın elinde hiçbir güvence yok.