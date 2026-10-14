https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/tff-duyurdu-super-ligden-8-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1109542332.html

TFF duyurdu: Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF duyurdu: Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T17:22+0300

2026-10-14T17:22+0300

2026-10-14T17:22+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

süper lig

maç

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türkiye futbol federasyonu

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'un disipline gönderildiği belirtildi. Trabzonspor oyuncusu Melih Kabasakal ve Eyüpspor oyuncusu Ahmed Abdullahi ise kural dışı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/tff-baskani-haciosmanoglundan-mhp-lideri-bahceliye-ziyaret-1109512803.html

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