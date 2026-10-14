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TFF duyurdu: Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
TFF duyurdu: Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T17:22+0300
2026-10-14T17:22+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
süper lig
maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'un disipline gönderildiği belirtildi. Trabzonspor oyuncusu Melih Kabasakal ve Eyüpspor oyuncusu Ahmed Abdullahi ise kural dışı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/tff-baskani-haciosmanoglundan-mhp-lideri-bahceliye-ziyaret-1109512803.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

TFF duyurdu: Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

17:22 14.10.2026
© Didem MenteTFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Didem Mente
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Trabzonspor oyuncusu Melih Kabasakal ve Eyüpspor oyuncusu Ahmed Abdullahi ise kural dışı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
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