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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T19:55+0300
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spor
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
türkiye futbol federasyonu (tff)
mhp
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu MHP Genel Merkezi'nde kabul etti.Görüşmede TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Bahçeli'ye çalışmalarında başarılar diledi.
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye futbol federasyonu (tff), mhp
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye futbol federasyonu (tff), mhp

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

19:55 13.10.2026 (güncellendi: 20:03 13.10.2026)
© Fotoğraf : TFF sosyal medyaTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Fotoğraf : TFF sosyal medya
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu MHP Genel Merkezi'nde kabul etti.
Görüşmede TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Bahçeli'ye çalışmalarında başarılar diledi.
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