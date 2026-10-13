https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/tff-baskani-haciosmanoglundan-mhp-lideri-bahceliye-ziyaret-1109512803.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T19:55+0300
2026-10-13T19:55+0300
2026-10-13T20:03+0300
spor
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
türkiye futbol federasyonu (tff)
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0d/1109512504_0:82:510:369_1920x0_80_0_0_7288d1e20b3557b3b1f35842fa7658c5.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu MHP Genel Merkezi'nde kabul etti.Görüşmede TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Bahçeli'ye çalışmalarında başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gecici-olmasi-bekleniyordu-tffden-anthony-taylor-icin-karar-geldi-1109491512.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0d/1109512504_0:0:511:383_1920x0_80_0_0_1651c1b7a375a0a56daf184f5125c2bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye futbol federasyonu (tff), mhp
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye futbol federasyonu (tff), mhp
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
19:55 13.10.2026 (güncellendi: 20:03 13.10.2026)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu MHP Genel Merkezi'nde kabul etti.
Görüşmede TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Bahçeli'ye çalışmalarında başarılar diledi.