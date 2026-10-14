https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/tahran-istanbul-seferini-yapan-yolcu-ucagi-tebrize-acil-inis-yapti-1109547391.html
Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı
Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T20:17+0300
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Tebriz Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçak, teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-yarin-okullar-tatil-edildi-1109544259.html
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Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı
20:17 14.10.2026 (güncellendi: 20:23 14.10.2026)
İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Tebriz Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçak, teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.