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Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı
Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı
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İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
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Tebriz Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçak, teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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tebriz, i̇ran, tahran

Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı

20:17 14.10.2026 (güncellendi: 20:23 14.10.2026)
© AAYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© AA
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İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Tebriz Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçak, teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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