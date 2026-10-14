https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/suudi-arabistanin-baskenti-riyadda-patlama-sesleri-duyuldu-1109521767.html

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, hava saldırısı uyarılarının ardından patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yemen'deki Husilerin füze saldırılarının... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T10:14+0300

2026-10-14T10:14+0300

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

yahya seri

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, hava saldırısı uyarılarının ardından patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin son günlerde füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediği kentte güvenlik önlemleri artırıldı.Bölgeden gelen haberlere göre Riyad sakinlerinin cep telefonlarına hava tehdidine ilişkin uyarı mesajları gönderildi. Uyarılarda vatandaşlardan kapalı alanlarda kalmaları, pencere ve kapılardan uzak durmaları istendi.Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Riyad'a yönelen balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ancak 14 Ekim sabahı bildirilen patlama seslerinin yeni bir saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bağımsız doğrulama bulunmuyor.Riyad'da hava saldırısı alarmıBaşkent Riyad, son günlerde Husilerin düzenlediği füze saldırılarının hedefi haline geldi.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 12 ve 13 Ekim'de başkente yönelen balistik füzelerin engellendiğini duyurdu. Kentte patlama seslerinin duyulması, hava savunma sistemlerinin faaliyetleriyle birlikte değerlendiriliyor.13 Ekim'de düzenlenen saldırılarda, engellenen iki füzenin parçalarının yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı ve 15 evin hasar gördüğü bildirildi.Husiler Riyad'ı hedef almakla tehdit ettiYemen'deki Husi hareketinin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırılarına karşılık verileceğini açıklamıştı.Seri, Sana'daki petrol tesislerinin hedef alınması halinde Riyad'a yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirileceği tehdidinde bulunmuştu.Husiler, Suudi Arabistan'daki havaalanları ve petrol tesislerini hedef alabilecekleri yönünde uyarılar da yayımladı.Aramco tesisine saldırı düzenlendiSuudi Arabistan Enerji Bakanlığı, 13 Ekim'de ülkenin doğusundaki Dhahran kentinde bulunan Saudi Aramco yerleşkesindeki bir idari binanın saldırıya uğradığını doğruladı.Bakanlık, saldırının ardından binada sınırlı çaplı yangın çıktığını, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.Saldırı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husi kontrolündeki petrol tesislerini hedef aldığı askeri operasyonlarla aynı dönemde gerçekleşti.Riyad Havalimanı'na saldırıda 13 kişi öldüRiyad'daki güvenlik alarmı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik ölümcül saldırıların ardından geldi.10 Ekim'de düzenlenen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Husiler, havalimanına yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi.Saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi Suudi Arabistan'a yönelik seferlerini askıya aldı veya değiştirdi.Suudi Arabistan ile Husiler arasında gerilim tırmanıyorSuudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyonları sürerken, Husilerin füze ve insansız hava aracı saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor.Çatışmaların özellikle petrol tesisleri, havaalanları ve enerji altyapısına yönelmesi, küresel enerji piyasaları ve uluslararası hava ulaşımı açısından da risk oluşturuyor.Riyad'da bildirilen son patlama seslerine ilişkin yeni bir resmî açıklama yapılıp yapılmadığı takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html

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