https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/sosyal-medyada-yeni-donem-1-kasimda-neler-degisecek-1109519028.html

Sosyal medyada yeni dönem: 1 Kasım'da neler değişecek?

Sosyal medyada yeni dönem: 1 Kasım'da neler değişecek?

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 yaş altı kullanıcılar için hazırlanan yeni sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım'da başlayacağını... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T07:39+0300

2026-10-14T07:39+0300

2026-10-14T07:39+0300

yaşam

sosyal medya zorbalığı

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

sosyal medya

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

sosyal güvenlik

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sosyal medya akımı

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Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin takvimi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle sosyal medya platformlarında yaş doğrulamasının zorunlu hale geleceğini, 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için ise bir dizi yeni kısıtlama uygulanacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, sosyal medya şirketlerine yeni sisteme uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacağını bildirdi.Düzenleme kapsamında 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kontroller sıkılaştırılacak, 15-18 yaş grubunda ise ekran bağımlılığını artırdığı değerlendirilen bazı özellikler sınırlandırılacak.Sosyal medyada yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacakYeni sistemde sosyal medya hesabı oluşturmak isteyen kullanıcıların yaşlarını e-Devlet üzerinden doğrulaması gerekecek.Kullanıcılar, e-Devlet aracılığıyla yaş bilgilerini doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod, sosyal medya platformlarında hesap oluşturulurken kullanılacak.Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya şirketleri, kullanıcıların yaşlarını kendi teknolojik yöntemleriyle kullanım süresince kontrol etmeye devam edecek.15 yaşından küçüklerin hesapları askıya alınabilecekDüzenlemeye göre, bir sosyal medya hesabının 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda hesap geçici olarak askıya alınabilecek.Bu durumda kullanıcı, yaşını yeniden doğrulamak üzere e-Devlet sistemine yönlendirilecek.Bakan Göktaş, çocukların ebeveynlerine ait hesapları kullanması ihtimaline karşı da kontrol mekanizması oluşturulduğunu belirtti.Göktaş, sistemin işleyişine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Diyelim ki çocuk babasının-annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız kontrolü maksimum seviyede sağlamak. Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-devlet üzerinden oluşacak."15-18 yaş grubunda hangi sosyal medya özellikleri kaldırılacak?Yeni düzenleme, 15-18 yaş arasındaki kullanıcıların sosyal medya deneyiminde de önemli değişiklikler öngörüyor.Özellikle çocukların platformlarda uzun süre vakit geçirmesine neden olduğu değerlendirilen tasarım özellikleri sınırlandırılacak.Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre bu yaş grubuna yönelik değişiklikler şöyle olacak:Göktaş, söz konusu önlemlerin çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri riskleri azaltmayı amaçladığını belirtti.Sosyal medya algoritmaları ve reklamlar da düzenlenecekYeni düzenleme yalnızca yaş doğrulaması ve hesap özellikleriyle sınırlı olmayacak.Bakan Göktaş, çocukların ekran bağımlılığını artıran algoritmalardan ve sürekli reklam gösteriminden korunmasının da hedeflendiğini açıkladı.Sosyal medya platformlarının kullanıcıları uzun süre ekranda tutmak amacıyla geliştirdiği bazı tasarım özelliklerinin çocuklara yönelik kullanımda sınırlandırılması planlanıyor.Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Burada çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak. Tasarım aşamasında biz 'çocuk dostu bir ekosistem' bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü en başında mesela bu ekran kaydırma yoktu. Onlar sonradan geliştirildi. Başa sarma yoktu. Algoritmalar mesela… Çocukların sürekli bir reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası."Sosyal medya düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre yeni sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.Ancak sosyal medya platformlarının teknik altyapılarını yeni kurallara uyarlayabilmesi için bir geçiş dönemi uygulanacak.Bu kapsamda şirketlere 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak. Böylece platformların yaş doğrulama sistemlerini oluşturması ve çocuklara yönelik özelliklerini yeni düzenlemeye uygun hale getirmesi hedefleniyor.Göktaş, sosyal medya şirketlerinin yeni uygulama hakkında bilgilendirildiğini belirterek düzenlemenin temel amacının çocuk dostu bir dijital ekosistem oluşturmak olduğunu vurguladı.

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