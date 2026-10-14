https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/son-dakika-haberleri-amerikan-basini-suudi-arabistan-savunmaya-milyarlar-harciyor-ancak-husi-saldirilarini-durduramiyor-1109539466.html

Amerikan basını: Suudi Arabistan savunmaya milyarlar harcıyor ancak Husi saldırılarını durduramıyor

Amerikan basını: Suudi Arabistan savunmaya milyarlar harcıyor ancak Husi saldırılarını durduramıyor

Sputnik Türkiye

Analize göre, her yıl savunmaya on milyarlarca dolar harcayan Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin füze ve İHA saldırılarına karşı kritik altyapısını korumakta zorlanıyor. İşte detaylar...

2026-10-14T16:35+0300

2026-10-14T16:35+0300

2026-10-14T16:35+0300

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Suudi Arabistan, geçen yıl savunmaya 83 milyar dolar harcadı. ABD yapımı Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerine, savaş uçaklarına ve Avrupa'dan tedarik edilen gelişmiş silahlara sahip ülke, buna rağmen havalimanlarını, petrol rafinerilerini ve boru hatlarını korumakta güçlük çekiyor.Amerika merkezli CNN'in analizinde, Suudi Arabistan'ın üç yönden tehdit altında olduğuna dikkat çekiliyor. 'Husiler yöntem değiştiriyor'CNN'e göre Husiler, Suudi Arabistan'ın savunma sistemlerini zorlamak için balistik füzeleri, seyir füzelerini ve uzun menzilli İHA'ları birlikte kullanıyor. Alçak irtifada uçan seyir füzelerinin tespit ve takibi zorlaşırken, Husilerin manevra kabiliyetine sahip olduğunu öne sürdüğü yeni nesil balistik füzeler de tehdidi artırıyor.Analizde, 'Husilerin Hatem-2 ve Filistin-2 füzelerinin İran silahlarıyla benzerlik taşıdığı' aktarılıyor. CNN'e göre 'hiçbir hava savunma sistemi, bütün saldırı araçlarını durdurmayı garanti edemiyor.''Riyad'ın önünde zor tercihler var'Analizde, Husilerin saldırılarının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkeyi yatırım, teknoloji ve turizm merkezi haline getirme hedefini de tehdit ettiği kaydedildi. Havalimanlarının yanı sıra veri merkezleri ve tuzdan arındırma tesisleri de ülkenin ekonomik ve stratejik altyapısının önemli parçaları arasında gösterildi ve eklendi:Haberde ayrıca, 'Suudi Arabistan, savunmasını güçlendirmek için bölgesel ortaklarından destek arıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın 5 Ekim'de Riyad'da savunma işbirliğini ele aldığı toplantı da bu arayışın parçası. Pakistan'ın krallığın savunmasına destek için binlerce asker gönderdiği, Mısır'ın da talep edilmesi halinde yardım sunmaya hazır olduğunu bildirdiği aktarılıyor' yorumuna yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/son-dakika-haberleri-yemende-son-durum-suudi-arabistandan-husilere-saldiri-suudi-petrol-devi-aramcoda-yangin-1109528641.html

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