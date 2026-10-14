https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/samsun-ankara-arasi-25-saate-dusecek-saatte-200-kilometre-hiz-yapabilecek-1109538371.html

Samsun-Ankara arası 2.5 saate düşecek: Saatte 200 kilometre hız yapabilecek

Samsun-Ankara arası 2.5 saate düşecek: Saatte 200 kilometre hız yapabilecek

Sputnik Türkiye

Yapımı süren Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi çalışmaları sürüyor. Proje sona erdiğinde Ankara-Samsun arası 2.5 saate inecek. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T15:53+0300

2026-10-14T15:53+0300

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Ankara-Samsun arasını 2.5 saate düşürecek hızlı tren çalışması hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacak. Uraloğlu, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek." dedi.Yüzde 40'ı bittiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice'den başlayıp Samsun'a ulaşacak Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum kesiminde yüzde 40'ın üzerinde ilerleme sağlandığını söyledi. Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Delice-Çorum güzergahının temelini 14 Temmuz 2025'te attık. 3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı." bilgilerini verdi."Çorum-Ankara güzergahı 1 saat 20 dakikaya düşecek"Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini aktararak, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla, Çorum'un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Çorum-Ankara güzergahı 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun seyahat süresi 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, hatla Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında güçlü bir demir yolu bağlantısı oluşturulacağını, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin, Samsun ve Mersin limanları arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını kaydetti. Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:"Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalar sürüyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/milli-hizli-trende-bir-ilk-250-kilometre-surate-ulasildi-1108396150.html

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