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Milli hızlı trende bir ilk: 250 kilometre sürate ulaşıldı
Milli hızlı trende bir ilk: 250 kilometre sürate ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk "Milli Elektrikli Hızlı Tren"inin saatte 250 kilometre... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
abdulkadir uraloğlu
eskişehir
ankara
gebze
hızlı tren
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Milli elektrikli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaşarak rekorunu geliştirdi.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerine ilişkin bilgi verdi.Daha önce saatte 240 kilometre hıza çıktıklarını ve son testlerde hız rekorunu geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:'Trenimizi yüksek konfor ve inovasyonla tasarladık'Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan bu setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.En önemli ve kritik sistemlerden "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/elektrikli-hizli-tren-240-kilometre-hiza-ulasti-yeni-rekor-kirildi-1106080644.html
eskişehir
ankara
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abdulkadir uraloğlu, eskişehir, ankara, gebze, hızlı tren
abdulkadir uraloğlu, eskişehir, ankara, gebze, hızlı tren

Milli hızlı trende bir ilk: 250 kilometre sürate ulaşıldı

12:11 01.09.2026
Milli hızlı tren
Milli hızlı tren - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk "Milli Elektrikli Hızlı Tren"inin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını bildirdi.
Milli elektrikli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaşarak rekorunu geliştirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerine ilişkin bilgi verdi.
Daha önce saatte 240 kilometre hıza çıktıklarını ve son testlerde hız rekorunu geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip hızlı tren setimizin dinamik seyir emniyeti testlerine Gebze-Eskişehir güzergahında başladık. Testlerimizi Eskişehir-Polatlı arasında başarıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Milli Elektrikli Hızlı Tren'in test çalışmaları belirlenen program doğrultusunda farklı hız ve işletme koşullarında sürdürülüyor. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Dinamik seyir emniyeti testlerimizde Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık. Saatte 250 kilometre hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz."

'Trenimizi yüksek konfor ve inovasyonla tasarladık'

Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan bu setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.
En önemli ve kritik sistemlerden "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyonla mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık."
Elektrikli Hızlı Tren 240 Kilometre Hıza Ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
TÜRKİYE
Elektrikli hızlı tren 240 kilometre hıza ulaştı: Yeni rekor kırıldı
28 Mayıs, 13:04
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