Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji ve iletişim altyapısı tesisleri vuruldu
09:13 14.10.2026 (güncellendi: 09:23 14.10.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev, Kiev Bölgesi ve Harkov Bölgesi'nde, savunma sanayii ve Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan iletişim ve enerji altyapısı tesislerine yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla (İHA) kapsamlı saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna'daki enerji tesislerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kiev, Kiev Bölgesi ve Harkov Bölgesi'nde savunma sanayii kompleksi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan iletişim ve enerji altyapısı tesislerine karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli taarruz İHA’larıyla kapsamlı bir saldırı gerçekleştirildi."
Açıklamaya göre vurulan hedefler şöyle sıralandı:
Kiev'de:
Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında istihbari bilgi toplamak amacıyla internet trafiği alışverişinin yapılan ‘ATM Ukrsibbank’ veri işleme merkezi,
Kiev'deki savunma sanayii tesislerine elektrik sağlayan Darnitskaya Termik Santrali (TEC-4),
Kiev ve Kiev Bölgesi'ndeki askeri tesislere ve savunma sanayii işletmelerine elektrik temin ettiği belirtilen Kiev Termik Santrali (TEC-5).
Kiev Bölgesi'nde:
Kiev Bölgesi'nde:
Kiev Bölgesi'nin kuzeydoğusunda askeri lojistik tesislerine, silah ve askeri teçhizat depolama noktalarına elektrik sağlayan Kiev Termik Santrali (TEC-6),
Kiev ve Kiev Bölgesi'ndeki savunma sanayii tesislerine elektrik sağlayan Tripolye Termik Santrali,
Ukrayna'nın batı bölgelerinden gelen elektrik akışını sağlayan ve Kiev Bölgesi'ndeki Ukrayna ordusu tesislerine dağıtımını yapan Kiev Elektrik Trafo Merkezi.
Harkov ve Harkov Bölgesi'nde:
Harkov'daki ve Harkov Bölgesi'nin batısındaki savunma sanayii tesislerine elektrik sağlayan Harkov Termik Santrali (TEC-5),
Harkov Bölgesi'nin güneydoğusundaki Ukrayna ordusu tesislerine elektrik sağlayan Zmiyev Termik Santrali.