Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji ve iletişim altyapısı tesisleri vuruldu

"Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kiev, Kiev Bölgesi ve Harkov Bölgesi'nde savunma sanayii kompleksi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan iletişim ve enerji altyapısı tesislerine karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli taarruz İHA’larıyla kapsamlı bir saldırı gerçekleştirildi."