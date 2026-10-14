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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-sevkiyat-yapan-lojistik-merkezi-vuruldu-1109547892.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna sevkiyat yapan lojistik merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna sevkiyat yapan lojistik merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Hmelnitski kentindeki “Epitsentr” lojistik merkezi ile Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T20:58+0300
2026-10-14T20:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
hmelnitski
odessa
kuru yük gemisi
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hmelnitski’de düzenlenen saldırıda “Epitsentr” adlı ulaşım ve lojistik merkezinin hedef alındığı belirtildi.Lojistik merkezinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yüklerin depolanması ve dağıtımı amacıyla kullanıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de vurulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-enerji-ve-iletisim-altyapisi-tesisleri-vuruldu-1109520978.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, hmelnitski, odessa, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, hmelnitski, odessa, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna sevkiyat yapan lojistik merkezi vuruldu

20:58 14.10.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Hmelnitski kentindeki “Epitsentr” lojistik merkezi ile Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hmelnitski’de düzenlenen saldırıda “Epitsentr” adlı ulaşım ve lojistik merkezinin hedef alındığı belirtildi.
Lojistik merkezinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yüklerin depolanması ve dağıtımı amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de vurulduğu kaydedildi.
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UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji ve iletişim altyapısı tesisleri vuruldu
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