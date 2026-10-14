https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-sevkiyat-yapan-lojistik-merkezi-vuruldu-1109547892.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna sevkiyat yapan lojistik merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna sevkiyat yapan lojistik merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Hmelnitski kentindeki “Epitsentr” lojistik merkezi ile Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T20:58+0300

2026-10-14T20:58+0300

2026-10-14T20:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

hmelnitski

odessa

kuru yük gemisi

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hmelnitski’de düzenlenen saldırıda “Epitsentr” adlı ulaşım ve lojistik merkezinin hedef alındığı belirtildi.Lojistik merkezinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yüklerin depolanması ve dağıtımı amacıyla kullanıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de vurulduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-enerji-ve-iletisim-altyapisi-tesisleri-vuruldu-1109520978.html

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hmelnitski

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, hmelnitski, odessa, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri