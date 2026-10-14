https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-savunma-bakanligi-ryazan-ve-saratov-bolgelerinde-91-iha-imha-edildi-1109544717.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Ryazan ve Saratov bölgeleri üzerinde toplam 91 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T19:08+0300

2026-10-14T19:08+0300

2026-10-14T19:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ryazan

saratov

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA saldırı girişimlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşıldı.Açıklamada, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde görev yaptığı belirtilerek, "14 Ekim saat 18.00 itibarıyla son 24 saat içinde görev başındaki hava savunma unsurları tarafından Ryazan bölgesi üzerinde 23, Saratov bölgesi üzerinde ise 68 İHA önlenmiş ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/novak-ukrayna-bugun-saratov-ve-ryazan-bolgelerindeki-iki-petrol-rafinerisine-saldirdi-1109543442.html

ryazan

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rusya savunma bakanlığı, ryazan, saratov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)