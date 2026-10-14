Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-savunma-bakanligi-ryazan-ve-saratov-bolgelerinde-91-iha-imha-edildi-1109544717.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Ryazan ve Saratov bölgeleri üzerinde toplam 91 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T19:08+0300
2026-10-14T19:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ryazan
saratov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA saldırı girişimlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşıldı.Açıklamada, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde görev yaptığı belirtilerek, "14 Ekim saat 18.00 itibarıyla son 24 saat içinde görev başındaki hava savunma unsurları tarafından Ryazan bölgesi üzerinde 23, Saratov bölgesi üzerinde ise 68 İHA önlenmiş ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/novak-ukrayna-bugun-saratov-ve-ryazan-bolgelerindeki-iki-petrol-rafinerisine-saldirdi-1109543442.html
ryazan
saratov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, ryazan, saratov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ryazan, saratov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi

19:08 14.10.2026 (güncellendi: 19:19 14.10.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Ryazan ve Saratov bölgeleri üzerinde toplam 91 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA saldırı girişimlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde görev yaptığı belirtilerek, "14 Ekim saat 18.00 itibarıyla son 24 saat içinde görev başındaki hava savunma unsurları tarafından Ryazan bölgesi üzerinde 23, Saratov bölgesi üzerinde ise 68 İHA önlenmiş ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurgulamıştı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Novak: Ukrayna bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdı
17:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала