https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-savunma-bakanligi-ryazan-ve-saratov-bolgelerinde-91-iha-imha-edildi-1109544717.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Ryazan ve Saratov bölgeleri üzerinde toplam 91 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T19:08+0300
2026-10-14T19:08+0300
2026-10-14T19:19+0300
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rusya savunma bakanlığı
ryazan
saratov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA saldırı girişimlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşıldı.Açıklamada, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde görev yaptığı belirtilerek, "14 Ekim saat 18.00 itibarıyla son 24 saat içinde görev başındaki hava savunma unsurları tarafından Ryazan bölgesi üzerinde 23, Saratov bölgesi üzerinde ise 68 İHA önlenmiş ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/novak-ukrayna-bugun-saratov-ve-ryazan-bolgelerindeki-iki-petrol-rafinerisine-saldirdi-1109543442.html
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rusya savunma bakanlığı, ryazan, saratov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ryazan, saratov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ryazan ve Saratov bölgelerinde 91 İHA imha edildi
19:08 14.10.2026 (güncellendi: 19:19 14.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Ryazan ve Saratov bölgeleri üzerinde toplam 91 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA saldırı girişimlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde görev yaptığı belirtilerek, "14 Ekim saat 18.00 itibarıyla son 24 saat içinde görev başındaki hava savunma unsurları tarafından Ryazan bölgesi üzerinde 23, Saratov bölgesi üzerinde ise 68 İHA önlenmiş ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurgulamıştı.