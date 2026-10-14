https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/novak-ukrayna-bugun-saratov-ve-ryazan-bolgelerindeki-iki-petrol-rafinerisine-saldirdi-1109543442.html
Novak: Ukrayna bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdı
Novak: Ukrayna bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığını bildirdi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T17:53+0300
2026-10-14T17:53+0300
2026-10-14T18:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
saratov
ryazan
aleksandr novak
saldırı
petrol rafinerisi
rusya enerji haftası
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080913088_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b62537bf71964b141ea1faf2042ce9d0.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/novak-rusya-dizel-ihracatindaki-kisitlamalari-derhal-kaldiriyor-1109436080.html
rusya
ukrayna
saratov
ryazan
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080913088_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_cbc68179cc5001eae8bbd2e08b75a905.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, saratov, ryazan, aleksandr novak, saldırı, petrol rafinerisi, rusya enerji haftası, kiev
rusya, ukrayna, saratov, ryazan, aleksandr novak, saldırı, petrol rafinerisi, rusya enerji haftası, kiev
Novak: Ukrayna bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdı
17:53 14.10.2026 (güncellendi: 18:10 14.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığını bildirdi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurguladı.