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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/novak-ukrayna-bugun-saratov-ve-ryazan-bolgelerindeki-iki-petrol-rafinerisine-saldirdi-1109543442.html
Novak: Ukrayna bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdı
Novak: Ukrayna bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığını bildirdi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T17:53+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
saratov
ryazan
aleksandr novak
saldırı
petrol rafinerisi
rusya enerji haftası
kiev
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/novak-rusya-dizel-ihracatindaki-kisitlamalari-derhal-kaldiriyor-1109436080.html
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rusya, ukrayna, saratov, ryazan, aleksandr novak, saldırı, petrol rafinerisi, rusya enerji haftası, kiev
rusya, ukrayna, saratov, ryazan, aleksandr novak, saldırı, petrol rafinerisi, rusya enerji haftası, kiev

Novak: Ukrayna bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdı

17:53 14.10.2026 (güncellendi: 18:10 14.10.2026)
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığını bildirdi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Novak, Ukrayna'nın bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekerek, Kiev'in enerji alanında ateşkes yönünde adım atma eğilimi göstermediğini vurguladı.
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