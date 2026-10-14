https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kremlin-avrupalilar-ukraynadaki-catismanin-surmesi-icin-her-seyi-yapiyor-1109532196.html

Kremlin: Avrupalılar Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yapıyor

Kremlin: Avrupalılar Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yapıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkı sağlamak için çaba gösterdiğini belirterek Avrupalıların savaşın sürmesi için her şeyi... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T13:35+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yaptığını söyledi.Peskov, ABD'nin Ukrayna’daki krizin barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kiev-metrosu-tamamen-hizmet-disi-kaldi-1109531621.html

rusya

abd

ukrayna

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, avrupa, starlink, fbi