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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kremlin-avrupalilar-ukraynadaki-catismanin-surmesi-icin-her-seyi-yapiyor-1109532196.html
Kremlin: Avrupalılar Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yapıyor
Kremlin: Avrupalılar Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yapıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkı sağlamak için çaba gösterdiğini belirterek Avrupalıların savaşın sürmesi için her şeyi... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yaptığını söyledi.Peskov, ABD'nin Ukrayna’daki krizin barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kiev-metrosu-tamamen-hizmet-disi-kaldi-1109531621.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, avrupa, starlink, fbi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, avrupa, starlink, fbi

Kremlin: Avrupalılar Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yapıyor

13:35 14.10.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov / Multimedya arşivine gidinĐiện Kremlin ở Moscow
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov
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Multimedya arşivine gidin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkı sağlamak için çaba gösterdiğini belirterek Avrupalıların savaşın sürmesi için her şeyi yaptığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yaptığını söyledi.
Peskov, ABD'nin Ukrayna’daki krizin barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
“Avrupa'daki yabancı devletlerin sabotaj yapma riskleri var. ABD, yani Amerikalı müzakereciler ve Başkan Trump, Ukrayna krizinin çözümünün barış yoluna çıkarılmasına katkı sağlamak için çaba gösteriyor. Avrupalılar da farklı bir çizgide çalışıyor. Bu savaşın sürmesi için her şeyi yapıyorlar.”
Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
Starlink'in Ukrayna'daki faaliyetlerinin kısıtlandığı yönündeki iddialar hakkında basına yansıyanlar haricinde hiçbir bilgiye sahip değil.
Starlink gibi muhteşem teknolojilerin askeri amaçlarla hiç kullanılmaması çok daha iyi olur.
Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin planlanmış ya da kararlaştırılmış uluslararası bir görüşme şu an gündemde yok.
Kremlin’in, FBI Direktörü'nün Rusya'ya geleceği yönündeki basın iddiaları hakkında açıklayacak bir şeyi yok.
Putin, bugün siber güvenlik konusunda bir toplantı gerçekleştirecek.
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