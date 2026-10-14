https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rtukten-yayin-kuruluslarina-dolandiricilara-karsi-uyari-adli-surec-baslatildi-1109536308.html

RTÜK'ten yayın kuruluşlarına dolandırıcılara karşı uyarı: 'Adli süreç başlatıldı'

RTÜK'ten yayın kuruluşlarına dolandırıcılara karşı uyarı: 'Adli süreç başlatıldı'

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T15:25+0300

2026-10-14T15:25+0300

2026-10-14T15:25+0300

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.Başkanın adını kullandılarRTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak, Üst Kurulun ve Başkanının adı kullanılıp "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/dolandiricilarin-yeni-yontemi-fatih-karahan-kovuldu-yalaniyla-sahte-yatirim-tuzagi-1108147106.html

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