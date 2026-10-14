https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rtukten-yayin-kuruluslarina-dolandiricilara-karsi-uyari-adli-surec-baslatildi-1109536308.html
RTÜK'ten yayın kuruluşlarına dolandırıcılara karşı uyarı: 'Adli süreç başlatıldı'
RTÜK'ten yayın kuruluşlarına dolandırıcılara karşı uyarı: 'Adli süreç başlatıldı'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T15:25+0300
2026-10-14T15:25+0300
2026-10-14T15:25+0300
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rtük
televizyon
ankara
dolandırıcılık
yayın
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.Başkanın adını kullandılarRTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak, Üst Kurulun ve Başkanının adı kullanılıp "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/dolandiricilarin-yeni-yontemi-fatih-karahan-kovuldu-yalaniyla-sahte-yatirim-tuzagi-1108147106.html
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rtük, televizyon, ankara, dolandırıcılık, yayın
rtük, televizyon, ankara, dolandırıcılık, yayın
RTÜK'ten yayın kuruluşlarına dolandırıcılara karşı uyarı: 'Adli süreç başlatıldı'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.
Başkanın adını kullandılar
RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak, Üst Kurulun ve Başkanının adı kullanılıp "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, titizlikle takip edilmektedir."