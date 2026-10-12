https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/son-dakika-haberleir-vatikandan-yeni-aciklama-papa-leo-yarin-akciger-ameliyatina-girecek-1109475404.html

Vatikan'dan yeni açıklama: Papa Leo, yarın akciğer ameliyatına girecek

Vatikan'dan yeni açıklama: Papa Leo, yarın akciğer ameliyatına girecek

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERLERİ: Vatikan’ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, dünkü pazar ayininde akciğerinde bir nodül olduğunu duyuran Katolik Kilisesi lideri Papa Leo, yarın sabah ameliyata alınacak.

2026-10-12T15:31+0300

2026-10-12T15:31+0300

2026-10-12T15:31+0300

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Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo, dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı’nda akciğerinde küçük bir nodül saptandığını duyurmuştu.Vatikan'dan pazartesi günü yapılan açıklamada bu nodülün rutin kontroller sırasında görüldüğü aktarıldı. Vatikan basın ofisi ardından, geçen ay 71 yaşını dolduran 14. Leo'nun yarın sabah (Salı sabahı) ameliyat olacağını duyurdu.Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News ise, ameliyatın Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde gerçekleşeceğini bildirdi.Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesi beklediklerini aktardı.Akciğerde nodül ne anlama geliyor?İtalya yerel basınının aktardığı uzman görüşlerine göre ameliyat kararının endişe yaratan durumları gösteriyor olması olasılıklar arasında.İki kontrol arasında nodülün büyüdüğünün tespit edilmesi veya çeşitli nedenlerle kesin tanıya ulaşmanın zorlaşması halinde doktorlar cerrahi müdahale önerebiliyor.ABD doğumlu Papa 14. Leo'nun, 6-17 Kasım tarihleri arasında, uzun yıllar görev yaptığı ve aynı zamanda vatandaşlığını taşıdığı Peru'nun da aralarında bulunduğu üç ülkeyi ziyaret etmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/papa-14-leo-istanbulda-kutsal-ruh-katedralinde-toplantiya-katiliyor-1101370631.html

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