https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-hazine-bakanligi-bank-of-americaya-12-milyar-dolardan-fazla-para-cezasi-kesti-1109517681.html

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kesti

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kesti

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklamayla mücadele ve yaptırım düzenlemelerine uyulmadığı gerekçesiyle Bank of America’ya 1,21 milyar dolardan fazla para... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T01:59+0300

2026-10-14T01:59+0300

2026-10-14T01:59+0300

ekonomi̇

abd

bank of america

abd para birimi denetleme ofisi (occ)

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ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin kara para aklama ve yaptırım yasalarına uymadığı gerekçesiyle Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kestiğini bildirdi.ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, Yapılan açıklamaya göre, bu karar Hazine Bakanlığı tarihindeki üçüncü en büyük mali ceza ve Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük ceza olma özelliğini taşıyor.1.2 milyar dolarlık ceza, söz konusu finans kurumunun, Çin'in kara para aklama şebekeleri ve güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetleri de dahil olmak üzere, öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve raporlama konusunda başarısız olduğu iddiasıyla ilgili.

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abd, bank of america, abd para birimi denetleme ofisi (occ)