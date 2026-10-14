https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-hazine-bakanligi-bank-of-americaya-12-milyar-dolardan-fazla-para-cezasi-kesti-1109517681.html
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kesti
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kesti
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklamayla mücadele ve yaptırım düzenlemelerine uyulmadığı gerekçesiyle Bank of America’ya 1,21 milyar dolardan fazla para... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T01:59+0300
2026-10-14T01:59+0300
2026-10-14T01:59+0300
ekonomi̇
abd
bank of america
abd para birimi denetleme ofisi (occ)
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ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin kara para aklama ve yaptırım yasalarına uymadığı gerekçesiyle Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kestiğini bildirdi.ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, Yapılan açıklamaya göre, bu karar Hazine Bakanlığı tarihindeki üçüncü en büyük mali ceza ve Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük ceza olma özelliğini taşıyor.1.2 milyar dolarlık ceza, söz konusu finans kurumunun, Çin'in kara para aklama şebekeleri ve güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetleri de dahil olmak üzere, öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve raporlama konusunda başarısız olduğu iddiasıyla ilgili.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bati-basini-trump-ve-netanyahu-irana-yonelik-yeni-operasyon-olasiligini-gorustu-1109517524.html
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abd, bank of america, abd para birimi denetleme ofisi (occ)
abd, bank of america, abd para birimi denetleme ofisi (occ)
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kesti
ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklamayla mücadele ve yaptırım düzenlemelerine uyulmadığı gerekçesiyle Bank of America’ya 1,21 milyar dolardan fazla para cezası uygulandığını açıkladı. Söz konusu yaptırımın, bakanlık tarihindeki en yüksek üçüncü mali ceza ve Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük ceza olduğu belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin kara para aklama ve yaptırım yasalarına uymadığı gerekçesiyle Bank of America'ya 1.2 milyar dolardan fazla para cezası kestiğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında,
"Bank of America'ya kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.21 milyar dolardan fazla para cezası uygulayan yaptırım kararları aldığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, bu karar Hazine Bakanlığı tarihindeki üçüncü en büyük mali ceza ve Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük ceza olma özelliğini taşıyor.
1.2 milyar dolarlık ceza, söz konusu finans kurumunun, Çin'in kara para aklama şebekeleri ve güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetleri de dahil olmak üzere, öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve raporlama konusunda başarısız olduğu iddiasıyla ilgili.