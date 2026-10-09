https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/novak-rusya-dizel-ihracatindaki-kisitlamalari-derhal-kaldiriyor-1109436080.html

Novak: Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamaları derhal kaldırıyor

Novak: Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamaları derhal kaldırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaların planlanan tarihten önce kaldırılacağını, ekim ayında dünya pazarına... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T23:46+0300

2026-10-09T23:46+0300

2026-10-09T23:57+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

washington

dizel yakıt

enerji

i̇hracat

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106287216_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_648e3799c7c76cb616ce262ba6e98dca.jpg

Rus basınına konuşan Novak, Rusya’nın küresel pazarın başlıca dizel yakıt tedarikçilerinden biri olduğunu belirterek ihracat kısıtlamalarının derhal kaldırılmaya başlanacağını belirtti.Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından da Rusya iç piyasasının dizel yakıt ihtiyacının tamamen karşılanacağını vurgulayan Novak, ülkesinin ekim ayında dünya pazarına 300 bin ton dizel yakıt tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Novak, ilerleyen dönemde bu miktarın ayda 3 milyon tona kadar çıkabileceğini kaydetti.ABD’nin küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturma ve enerji ticaretini normalleştirme yönündeki adımlarına da değinen Novak, Moskova’nın bu girişimleri olumlu değerlendirdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html

rusya

washington

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr novak, rusya, washington, dizel yakıt, enerji, i̇hracat, moskova