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Novak: Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamaları derhal kaldırıyor
Novak: Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamaları derhal kaldırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaların planlanan tarihten önce kaldırılacağını, ekim ayında dünya pazarına... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T23:46+0300
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dizel yakıt
enerji
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moskova
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Rus basınına konuşan Novak, Rusya’nın küresel pazarın başlıca dizel yakıt tedarikçilerinden biri olduğunu belirterek ihracat kısıtlamalarının derhal kaldırılmaya başlanacağını belirtti.Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından da Rusya iç piyasasının dizel yakıt ihtiyacının tamamen karşılanacağını vurgulayan Novak, ülkesinin ekim ayında dünya pazarına 300 bin ton dizel yakıt tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Novak, ilerleyen dönemde bu miktarın ayda 3 milyon tona kadar çıkabileceğini kaydetti.ABD’nin küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturma ve enerji ticaretini normalleştirme yönündeki adımlarına da değinen Novak, Moskova’nın bu girişimleri olumlu değerlendirdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html
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aleksandr novak, rusya, washington, dizel yakıt, enerji, i̇hracat, moskova
aleksandr novak, rusya, washington, dizel yakıt, enerji, i̇hracat, moskova

Novak: Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamaları derhal kaldırıyor

23:46 09.10.2026 (güncellendi: 23:57 09.10.2026)
© Sputnik / Aleksandr VilfRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Sputnik / Aleksandr Vilf
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaların planlanan tarihten önce kaldırılacağını, ekim ayında dünya pazarına 300 bin ton yakıt sağlanabileceğini açıkladı.
Rus basınına konuşan Novak, Rusya’nın küresel pazarın başlıca dizel yakıt tedarikçilerinden biri olduğunu belirterek ihracat kısıtlamalarının derhal kaldırılmaya başlanacağını belirtti.
Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından da Rusya iç piyasasının dizel yakıt ihtiyacının tamamen karşılanacağını vurgulayan Novak, ülkesinin ekim ayında dünya pazarına 300 bin ton dizel yakıt tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Novak, ilerleyen dönemde bu miktarın ayda 3 milyon tona kadar çıkabileceğini kaydetti.
ABD’nin küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturma ve enerji ticaretini normalleştirme yönündeki adımlarına da değinen Novak, Moskova’nın bu girişimleri olumlu değerlendirdiğini ifade etti.
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