https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/musktan-kieve-starlink-yaniti-taarruz-operasyonlarinda-kullanilamaz-1109549599.html

Musk’tan Kiev’e Starlink yanıtı: Taarruz operasyonlarında kullanılamaz

Musk’tan Kiev’e Starlink yanıtı: Taarruz operasyonlarında kullanılamaz

Sputnik Türkiye

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Starlink’in ticari bir hizmet olduğunu ve yalnızca sivil ya da savunma amaçlı faaliyetlerde kullanılabileceğini belirtti. Musk... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T23:30+0300

2026-10-14T23:30+0300

2026-10-14T23:30+0300

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ABD’li girişimci Elon Musk, Kiev’in Starlink’in kullanımına getirilen kısıtlamalara yönelik tepkilerine sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.Musk, “Starlink ticari bir hizmettir. Kullanımı sivil veya savunma amaçlı faaliyetlerle sınırlıdır ve taarruz amaçlı askeri operasyonlarda kullanılamaz. Böyle bir kullanım ticari bir şirket açısından kabul edilemez” ifadelerini kullandı.Starlink ile askeri uydu sistemi Starshield arasındaki farka da değinen Musk, Starshield’ın ABD hükümetine ait olduğunu ve Washington tarafından kontrol edildiğini belirtti. Musk, sistemin hızına veya kullanım biçimine ilişkin tüm kısıtlamaların ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Başkanı tarafından belirlendiğini kaydetti.Kiev’den kısıtlamaların kaldırılması çağrısıMusk’ın açıklaması, Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un X’teki paylaşımına yanıt olarak geldi. Fedorov, Starlink bağlantısının saatte 160 kilometreye varan hızlarda yeniden sağlandığını öne sürerek Starshield’ın askeri versiyonuna uygulanan sınırlamaların tamamen kaldırılmasını istedi.‘Bazı operasyonlar aksadı’Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Sergey Beskrestnov, SpaceX’in Ukrayna ordusunun yararlandığı Starlink’in çalışma hızını düşürdüğünü ve bu nedenle daha önce planlanan bazı operasyonların aksadığını söyledi.Beskrestnov, kısıtlamaların jet motorlu insansız hava araçlarının vurulma imkanını azalttığını ileri sürdü. RBC-Ukrayna’ya konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığından bir kaynak da SpaceX’in kararının orta menzilli İHA kullanımını ve lojistik faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın iki gündür ortaklarından Rusya’nın balistik füze fırlatmalarına ilişkin istihbarat alamadığını söylemişti.CNN, daha önce Washington’ın bu tür bilgilerin paylaşımını durdurmaya hazır olduğu yönünde Kiev’i uyardığını bildirmişti. Politico ise Ukrayna ordusunun Starlink uydu iletişim sistemine erişiminin de kesilebileceğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-ve-spacexten-kieve-cifte-darbe-ukrayna-ordusunda-istihbarat-ve-starlink-krizi-1109523831.html

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elon musk, starlink, ukrayna, kiev, abd, washington, vladimir zelenskiy, rbc, cnn