https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-ve-spacexten-kieve-cifte-darbe-ukrayna-ordusunda-istihbarat-ve-starlink-krizi-1109523831.html

ABD ve SpaceX’ten Kiev’e çifte darbe: Ukrayna ordusunda istihbarat ve Starlink krizi

ABD ve SpaceX’ten Kiev’e çifte darbe: Ukrayna ordusunda istihbarat ve Starlink krizi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını durdurduğu ayyuka çıkarken, SpaceX’in de askeri Starlink terminallerinin hızını kısıtladığı ve bu durumun cephedeki... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T10:43+0300

2026-10-14T10:43+0300

2026-10-14T10:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Görev süresi Mayıs 2025'te dolmasına rağmen seçime gitmeden koltukta oturmaya devam eden Vladimir Zelenskiy, ABD’nin dün gece Kiev'e yine istihbarat verisi aktarmadığını açıkladı.Rusya’nın Kiev’e düzenlediği son bombardımanların ardından Batılı ortaklarına tepki gösteren Zelenskiy, ABD ve müttefiklerin Kiev’e yönelik balistik füze bombardımanları konusunda kendilerini önceden bilgilendirmediğini söyledi.Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, fırlatılan balistik füzelerle ilgili müttefik ülkelerden gerekli erken uyarı istihbaratını alamadıklarını belirtti.ABD basınında yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Kiev’e sağlanan askeri istihbarat akışını tamamen kesebileceği ya da Elon Musk’a baskı yaparak Starlink sistemlerini kapattırabileceği öne sürülmüştü.'Askeri paketlere hız sınırı getirildi'Bu arada istihbarat krizinin yanı sıra SpaceX şirketinin de Ukrayna ordusu için kritik önem taşıyan Starlink hizmetlerinde kısıtlamaya gittiği belirtildi.Zelenskiy’in danışmanlarından Sergey Beskrestnov, SpaceX’in askeri kullanım için tasarlanan StarShield paketinin hızını saatte 100 mille sınırlandırdığını duyurdu.Beskrestnov, Ukrayna ordusuna bu kısıtlama hakkında önceden herhangi bir bildirim yapılmadığını vurguladı.Yaşanan erişim kısıtlamasının cephe hattındaki bazı askeri operasyonların aksamasına yol açtığını belirten Beskrestnov, bu hamlenin tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade etti.Ukraynalı yetkili, uygulamanın mevcut siyasi durumla doğrudan bağlantılı olduğunu dile getirdi.

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abd, vladimir zelenskiy, elon musk, kiev, ukrayna, spacex, starlink, i̇stihbarat, istihbarat paylaşımı