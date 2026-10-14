https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/moskovadan-abdye-ekonomi-mesaji-yaptirimlar-en-cok-washingtona-zarar-veriyor-1109540571.html
Moskova’dan ABD’ye ekonomi mesajı: Yaptırımlar en çok Washington’a zarar veriyor
Moskova’dan ABD’ye ekonomi mesajı: Yaptırımlar en çok Washington’a zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Enerji Haftası’nda konuşan Dmitriyev, ABD ile ekonomik işbirliğini sürdüreceklerini ve dizel anlaşmasına dair ilk sözleşmelerin birkaç gün içinde... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T16:55+0300
2026-10-14T16:55+0300
2026-10-14T16:55+0300
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kirill dmitriyev
dizel
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı açıklamalarda Moskova ve Washington arasındaki ekonomik temaslara değindi.Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Dmitriyev, ABD ile yatırım projelerinde işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.'Dizel anlaşması piyasaları rahatlattı'ABD ile yürütülen temasların yalnızca dizel ticaretiyle sınırlı kalmadığını ifade eden Dmitriyev, dizel üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasının olumlu etkilerine dikkat çekti.Dmitriyev, bu kararın ardından New York’ta dizel fiyatlarının yüzde 5 düştüğünü belirterek, ilk sözleşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanmasını beklediklerini aktardı.'Yaptırımlar Amerikan çiftçisine vuruyor'ABD yaptırımlarının öncelikle Amerikan halkına ve çiftçilerine zarar verdiğini somut örneklerle açıklamayı sürdüreceklerini kaydeden Dmitriyev, "Devlet Başkanı Putin'in de bize talimat verdiği üzere, ekonomik işbirliğini sürdüreceğiz. Bu yalnızca dizel anlaşmasıyla sınırlı değil, hem Rusya'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de küresel piyasalara faydalı olan çok sayıda fırsatı kapsıyor" dedi.Avrupa’nın tutumuna eleştiriAB’nin ABD ile Rusya arasındaki bu işbirliğini baltalamaya çalıştığını belirten Dmitriyev, AB’nin bugüne kadar Rus enerjisine 320 milyar dolar ödediğini hatırlatarak Brüksel’in Washington ile yapılan dizel anlaşmasını hedef almasını çifte standart olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/duma-baskani-volodinden-batiya-yaptirim-tepkisi-rekor-kirarak-kendilerini-yok-ediyorlar-1109535221.html
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vladimir putin, abd, washington, rusya, ab, kirill dmitriyev, dizel
vladimir putin, abd, washington, rusya, ab, kirill dmitriyev, dizel
Moskova’dan ABD’ye ekonomi mesajı: Yaptırımlar en çok Washington’a zarar veriyor
Rusya Enerji Haftası’nda konuşan Dmitriyev, ABD ile ekonomik işbirliğini sürdüreceklerini ve dizel anlaşmasına dair ilk sözleşmelerin birkaç gün içinde imzalanmasının beklendiğini açıkladı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı açıklamalarda Moskova ve Washington arasındaki ekonomik temaslara değindi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Dmitriyev, ABD ile yatırım projelerinde işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.
'Dizel anlaşması piyasaları rahatlattı'
ABD ile yürütülen temasların yalnızca dizel ticaretiyle sınırlı kalmadığını ifade eden Dmitriyev, dizel üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasının olumlu etkilerine dikkat çekti.
Dmitriyev, bu kararın ardından New York’ta dizel fiyatlarının yüzde 5 düştüğünü belirterek, ilk sözleşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanmasını beklediklerini aktardı.
'Yaptırımlar Amerikan çiftçisine vuruyor'
ABD yaptırımlarının öncelikle Amerikan halkına ve çiftçilerine zarar verdiğini somut örneklerle açıklamayı sürdüreceklerini kaydeden Dmitriyev, "Devlet Başkanı Putin'in de bize talimat verdiği üzere, ekonomik işbirliğini sürdüreceğiz. Bu yalnızca dizel anlaşmasıyla sınırlı değil, hem Rusya'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de küresel piyasalara faydalı olan çok sayıda fırsatı kapsıyor" dedi.
Avrupa’nın tutumuna eleştiri
AB’nin ABD ile Rusya arasındaki bu işbirliğini baltalamaya çalıştığını belirten Dmitriyev, AB’nin bugüne kadar Rus enerjisine 320 milyar dolar ödediğini hatırlatarak Brüksel’in Washington ile yapılan dizel anlaşmasını hedef almasını çifte standart olarak nitelendirdi.