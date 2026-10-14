https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/duma-baskani-volodinden-batiya-yaptirim-tepkisi-rekor-kirarak-kendilerini-yok-ediyorlar-1109535221.html

Duma Başkanı Volodin’den Batı’ya yaptırım tepkisi: Rekor kırarak kendilerini yok ediyorlar

Duma Başkanı Volodin’den Batı’ya yaptırım tepkisi: Rekor kırarak kendilerini yok ediyorlar

Sputnik Türkiye

Duma Başkanı Volodin, Batılı ülkelerin Rusya’ya 35 binden fazla yaptırım uygulayarak bir rekor kırdığını ve bu süreçte kendi kendilerini yıkıma... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T14:29+0300

2026-10-14T14:29+0300

2026-10-14T14:29+0300

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batılı ülkeler

vyaçeslav volodin

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batılı ülkeler ile ABD’nin Rusya’ya uyguladığı kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Volodin, ABD ve müttefiklerinin Moskova yönetimine karşı tarihte görülmemiş seviyede yaptırım kararı aldığını vurguladı.Açıklanan son verilere dikkat çeken Volodin, "Dün itibarıyla ülkemize karşı ilan edilen yaptırımların toplam sayısını hesapladık, tam 35 bin 480 oldu. Batılı ülkeler, ABD ve bu öz yıkım gündemine sürüklenen diğerleri bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.'Kendi kendilerini tahrip ediyorlar'Batılı devletlerin izlediği politikanın Rusya’dan ziyade kendilerine zarar verdiğini belirten Volodin, söz konusu yaptırım kararlarının küresel ekonomik dengeleri bozduğunu ve Batı dünyasını kendi içinde bir yıkım sürecine soktuğunu savundu.

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abd, rusya, moskova, yaptırım, batılı ülkeler, vyaçeslav volodin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma