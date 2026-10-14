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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/duma-baskani-volodinden-batiya-yaptirim-tepkisi-rekor-kirarak-kendilerini-yok-ediyorlar-1109535221.html
Duma Başkanı Volodin’den Batı’ya yaptırım tepkisi: Rekor kırarak kendilerini yok ediyorlar
Duma Başkanı Volodin’den Batı’ya yaptırım tepkisi: Rekor kırarak kendilerini yok ediyorlar
Sputnik Türkiye
Duma Başkanı Volodin, Batılı ülkelerin Rusya’ya 35 binden fazla yaptırım uygulayarak bir rekor kırdığını ve bu süreçte kendi kendilerini yıkıma... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T14:29+0300
2026-10-14T14:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya
moskova
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batılı ülkeler
vyaçeslav volodin
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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batılı ülkeler ile ABD’nin Rusya’ya uyguladığı kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Volodin, ABD ve müttefiklerinin Moskova yönetimine karşı tarihte görülmemiş seviyede yaptırım kararı aldığını vurguladı.Açıklanan son verilere dikkat çeken Volodin, "Dün itibarıyla ülkemize karşı ilan edilen yaptırımların toplam sayısını hesapladık, tam 35 bin 480 oldu. Batılı ülkeler, ABD ve bu öz yıkım gündemine sürüklenen diğerleri bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.'Kendi kendilerini tahrip ediyorlar'Batılı devletlerin izlediği politikanın Rusya’dan ziyade kendilerine zarar verdiğini belirten Volodin, söz konusu yaptırım kararlarının küresel ekonomik dengeleri bozduğunu ve Batı dünyasını kendi içinde bir yıkım sürecine soktuğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kuzey-akim-sabotaji-davasi-almanyada-basladi-iddianamede-ukrayna-devlet-kurumlari-isaret-edildi-1109532026.html
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abd, rusya, moskova, yaptırım, batılı ülkeler, vyaçeslav volodin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
abd, rusya, moskova, yaptırım, batılı ülkeler, vyaçeslav volodin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Duma Başkanı Volodin’den Batı’ya yaptırım tepkisi: Rekor kırarak kendilerini yok ediyorlar

14:29 14.10.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDuma Başkanı Volodin
Duma Başkanı Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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Duma Başkanı Volodin, Batılı ülkelerin Rusya’ya 35 binden fazla yaptırım uygulayarak bir rekor kırdığını ve bu süreçte kendi kendilerini yıkıma sürüklediklerini söyledi.
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batılı ülkeler ile ABD’nin Rusya’ya uyguladığı kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Volodin, ABD ve müttefiklerinin Moskova yönetimine karşı tarihte görülmemiş seviyede yaptırım kararı aldığını vurguladı.

Açıklanan son verilere dikkat çeken Volodin, "Dün itibarıyla ülkemize karşı ilan edilen yaptırımların toplam sayısını hesapladık, tam 35 bin 480 oldu. Batılı ülkeler, ABD ve bu öz yıkım gündemine sürüklenen diğerleri bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

'Kendi kendilerini tahrip ediyorlar'

Batılı devletlerin izlediği politikanın Rusya’dan ziyade kendilerine zarar verdiğini belirten Volodin, söz konusu yaptırım kararlarının küresel ekonomik dengeleri bozduğunu ve Batı dünyasını kendi içinde bir yıkım sürecine soktuğunu savundu.
In this April 9, 2010 file photo, a Russian construction worker speaks on a mobile phone in Portovaya Bay some 170 km (106 miles) northwest of St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of construction for the Nord Stream pipeline. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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