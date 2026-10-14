https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/meteoroloji-acil-koduyla-duyurdu-kapi-pencereyi-kapatin-18-ilde-sari-ve-turuncu-alarm-basliyor-1109518359.html

Meteoroloji acil koduyla duyurdu: Kapı pencereyi kapatın, 18 i̇lde sarı ve turuncu alarm başlıyor

Meteoroloji acil koduyla duyurdu: Kapı pencereyi kapatın, 18 i̇lde sarı ve turuncu alarm başlıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdu etkisi altına alan şiddetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı tehlikesi üzerine beklenen risk haritasını güncelledi... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T07:07+0300

2026-10-14T07:07+0300

2026-10-14T07:09+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

ege

akdeniz

isparta

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1a/1109059532_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8f9a23e242690641a8877579c1d09a12.jpg

Türkiye, yepyeni ve sert bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ancak asıl büyük tehlike ülkenin batı ve güney kıyılarında pusuda bekliyor.Uzmanlar, yağışların özellikle Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana, Düzce, Isparta ve Burdur'un güneyi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olacağını belirtiyor. Tatil cennetleri Antalya ve Muğla çevrelerinde ise durum çok daha kritik; bu bölgelerde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve yerel aksaklıklara karşı tüm birimlerin teyakkuza geçtiğini vurguluyor.Turuncu kod alarmı: Bu 3 i̇lde kırmızı çizgi aşıldıHava muhalefetinin en sert ve yıkıcı yüzünü göstereceği bölgelerin başında Marmara'nın doğusu geliyor. Meteoroloji, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri için acil durum niteliği taşıyan turuncu kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde beklenen çok kuvvetli yağış ve fırtınanın ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açma riski bulunuyor.Uzmanlar, turuncu kodun "havanın tehlikeli olduğu ve hasar ile kayıpların muhtemel olduğu" anlamına geldiğini belirterek, bölge halkının ve yerel yönetimlerin her an müdahaleye hazır bir şekilde teyakkuzda olmasını istiyor. Özellikle dere yatakları ve kıyı kesimlerinde yaşayanların ekstra önlem alması hayati önem taşıyor.15 i̇lde sarı kod: Marmara ve Ege fırtınaya teslimTuruncu kodlu bölgelerin yanı sıra, ülkenin batı ve güney şeridinde de hava şartları normale dönmekten çok uzak. Potansiyel tehlike barındıran hava olaylarına işaret eden sarı kodlu uyarı, ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesindeki 15 ili kapsıyor.Bu bağlamda Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların ve kısa süreli fırtınaların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve bölgesel su baskınları gibi risklerin masada olduğu vurgulanıyor.Hava sıcaklıkları çakılıyor: Rüzgar saatte 80 kilometreyi bulacakSadece yağış değil, rüzgar da bu yeni sistemde yıkıcı yüzünü gösterecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda ise güney yönlerden kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Denizlerde de durum son derece çetin; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, dalga boyunun Karadeniz ve Marmara'da 4 metreyi bulabileceği belirtildi.Bu sert hava koşullarıyla birlikte hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken, doğu bölgelerinde tam aksine 1 ila 3 derece artış gösterecek. Ülkeyi ikiye bölen bu ani sıcaklık değişimlerinin, fırtınanın şiddetini daha da tetikleyebileceği öngörülüyor.Güneydoğu ve Akdeniz'de çamur yağışı ve toz taşınımı tehlikesiBatı bölgeleri sel ve fırtınayla boğuşurken, ülkenin doğusunda ve güneyinde gökyüzünü başka bir esrarengiz tehlike kaplıyor. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine Afrika üzerinden gelmesi beklenen yoğun bir toz taşınımı yaklaşıyor.Meteoroloji uzmanları, bu durumun hava kalitesinde ciddi bir azalmaya neden olacağını ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış görüleceğini belirtiyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, görüş mesafesindeki düşüşler ve solunum yolları hastalıklarına karşı kişilerin dışarı çıkarken ekstra önlem alması büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbul-bogazinda-konteyner-gemisi-suruklendi-1109517910.html

ege

akdeniz

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, ege, akdeniz, isparta, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu