https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbul-bogazinda-konteyner-gemisi-suruklendi-1109517910.html
İstanbul Boğazı’nda konteyner gemisi sürüklendi
İstanbul Boğazı’nda konteyner gemisi sürüklendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Beşiktaş açıklarında sürüklenen 147 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T03:06+0300
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İstanbul Boğazı’nda bir konteyner gemisinin seyir halindeyken sürüklenmeye başladığı bildirildi. Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Antigua ve Barbuda bayraklı, 147 metre uzunluğundaki 'Bilbao Trader' isimli konteyner gemisi, Boğaz geçişi sırasında Beşiktaş açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gemi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ardahan-merkezli-rusvet-operasyonu-belediye-baskani-camliyurtun-da-bulundugu-10-supheli-tutuklandi--1109517805.html
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
antigua ve barbuda
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i̇stanbul boğazı, antigua ve barbuda, bilbao, gemi
i̇stanbul boğazı, antigua ve barbuda, bilbao, gemi
İstanbul Boğazı’nda konteyner gemisi sürüklendi
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Beşiktaş açıklarında sürüklenen 147 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli hale getirildi. Gemi, çalışmaların ardından seyrine devam etti.
İstanbul Boğazı’nda bir konteyner gemisinin seyir halindeyken sürüklenmeye başladığı bildirildi. Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Antigua ve Barbuda bayraklı, 147 metre uzunluğundaki 'Bilbao Trader' isimli konteyner gemisi, Boğaz geçişi sırasında Beşiktaş açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gemi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti.