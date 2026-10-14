https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbul-bogazinda-konteyner-gemisi-suruklendi-1109517910.html

İstanbul Boğazı’nda konteyner gemisi sürüklendi

İstanbul Boğazı’nda konteyner gemisi sürüklendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Beşiktaş açıklarında sürüklenen 147 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T03:06+0300

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türki̇ye

i̇stanbul boğazı

antigua ve barbuda

bilbao

gemi

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İstanbul Boğazı’nda bir konteyner gemisinin seyir halindeyken sürüklenmeye başladığı bildirildi. Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Antigua ve Barbuda bayraklı, 147 metre uzunluğundaki 'Bilbao Trader' isimli konteyner gemisi, Boğaz geçişi sırasında Beşiktaş açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gemi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti.

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türki̇ye

i̇stanbul boğazı

antigua ve barbuda

bilbao

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i̇stanbul boğazı, antigua ve barbuda, bilbao, gemi