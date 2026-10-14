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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/lavrov-rusya-cin-stratejik-ortakligi-istikrar-saglayici-rol-oynuyor-1109544129.html
Lavrov: Rusya-Çin stratejik ortaklığı istikrar sağlayıcı rol oynuyor
Lavrov: Rusya-Çin stratejik ortaklığı istikrar sağlayıcı rol oynuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Pekin arasındaki stratejik ortaklığın uluslararası alanda önemli bir istikrar unsuru olduğunu belirtti. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T18:34+0300
2026-10-14T18:34+0300
dünya
sergey lavrov
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azerbaycan
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Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a giden Lavrov, burada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.Lavrov, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerdeki tutumlarının büyük ölçüde örtüştüğünü veya birbirine yakın olduğunu söyledi.Rusya ve Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak önemli rol oynadığını kaydeden Lavrov; Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, APEC ve G20 kapsamındaki iş birliğine de dikkati çekti.Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek ay APEC Zirvesi’ne katılmak üzere Shenzhen’i ziyaret edeceğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin beklendiğini belirtti.İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirten Lavrov, yılın ilk sekiz ayında ikili ticaret hacminin yüzde 25 arttığını ve bu yıl yeni bir rekor kırılmasının beklendiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-disisleri-rusya-ve-misir-arap-yarimadasinda-gerilimin-azaltilmasi-cagrisinda-bulundu-1109543959.html
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sergey lavrov, wang yi, rusya, çin, azerbaycan, moskova, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), brics
sergey lavrov, wang yi, rusya, çin, azerbaycan, moskova, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), brics

Lavrov: Rusya-Çin stratejik ortaklığı istikrar sağlayıcı rol oynuyor

18:34 14.10.2026
© Sputnik / POOLSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Pekin arasındaki stratejik ortaklığın uluslararası alanda önemli bir istikrar unsuru olduğunu belirtti.
Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a giden Lavrov, burada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
Lavrov, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerdeki tutumlarının büyük ölçüde örtüştüğünü veya birbirine yakın olduğunu söyledi.
Rusya ve Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak önemli rol oynadığını kaydeden Lavrov; Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, APEC ve G20 kapsamındaki iş birliğine de dikkati çekti.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek ay APEC Zirvesi’ne katılmak üzere Shenzhen’i ziyaret edeceğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin beklendiğini belirtti.
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirten Lavrov, yılın ilk sekiz ayında ikili ticaret hacminin yüzde 25 arttığını ve bu yıl yeni bir rekor kırılmasının beklendiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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