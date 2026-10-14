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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kulebadan-ukrayna-halkina-kis-cagrisi-odun-stoklayin-ve-sehirlerden-ayrilin-1109530238.html
Kuleba’dan Ukrayna halkına kış çağrısı: ‘Odun stoklayın ve şehirlerden ayrılın’
Kuleba’dan Ukrayna halkına kış çağrısı: ‘Odun stoklayın ve şehirlerden ayrılın’
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ülke vatandaşlarına şehirden ayrılma ve odun stoklama çağrısında bulundu. Kuleba, zorlu... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T12:50+0300
2026-10-14T12:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
dmitriy kuleba
enerji krizi
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Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna televizyonuna verdiği mülakatta, ülkesini bekleyen zorlu kış şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.Şehir dışına taşınma imkanı bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Kuleba, "Eğer kışın şehir dışında yaşama imkanınız varsa, bir kamyon odun satın alın ve şehirden ayrılın" ifadelerini kullandı.‘Kuru gıda ve odun stoğumu yaptım’Şehirlerde kalmak zorunda olan vatandaşlara dayanışma ve organizasyon çağrısında bulunan Kuleba, soğuk havalarda hayatta kalabilmek için arkadaşlar ve komşular arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.Kuleba, “Oturup bu duruma nasıl uyum sağlayacağımızı düşünmemiz gerekiyor. 'Sen odundan sorumlusun, sen dizele bakıyorsun, sen de pillerden sorumlusun' şeklinde görev dağılımı yapılmalı” değerlendirmesinde bulundu.Kuleba ayrıca, ağustos ayında yaptığı bir açıklamada da durumun kötüleşme ihtimaline karşı kişisel tedbirini aldığını belirterek, erzak ve odun stoğu yaptığını itiraf etmişti.‘2022'den bu yana en zor kış olabilir’Ukraynalı yetkililer ve enerji uzmanları da yaklaşan kış mevsiminin ülke tarihi açısından en ağır dönemlerden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ukraynalı enerji uzmanı Stanislav İgnatyev, ülke genelindeki enerji sisteminin mevcut yükü taşımakta zorlandığını belirterek, önlerindeki kışın 2022'den bu yana yaşanacak en zorlu dönem olacağını kaydetti.Geçtiğimiz kış sezonunda Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik ve ısıtma altyapısında ciddi aksamalar yaşanmış, ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri uygulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-ve-spacexten-kieve-cifte-darbe-ukrayna-ordusunda-istihbarat-ve-starlink-krizi-1109523831.html
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ukrayna, dmitriy kuleba, enerji krizi, odun, kiev
ukrayna, dmitriy kuleba, enerji krizi, odun, kiev

Kuleba’dan Ukrayna halkına kış çağrısı: ‘Odun stoklayın ve şehirlerden ayrılın’

12:50 14.10.2026 (güncellendi: 12:53 14.10.2026)
© AP Photo / Brendan SmialowskiDmitriy Kuleba
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© AP Photo / Brendan Smialowski
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Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ülke vatandaşlarına şehirden ayrılma ve odun stoklama çağrısında bulundu. Kuleba, zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmek için komşular ve arkadaşlar arasında görev dağılımı yapılması gerektiğini belirtti.
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna televizyonuna verdiği mülakatta, ülkesini bekleyen zorlu kış şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.
Şehir dışına taşınma imkanı bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Kuleba, "Eğer kışın şehir dışında yaşama imkanınız varsa, bir kamyon odun satın alın ve şehirden ayrılın" ifadelerini kullandı.

‘Kuru gıda ve odun stoğumu yaptım’

Şehirlerde kalmak zorunda olan vatandaşlara dayanışma ve organizasyon çağrısında bulunan Kuleba, soğuk havalarda hayatta kalabilmek için arkadaşlar ve komşular arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.
Kuleba, “Oturup bu duruma nasıl uyum sağlayacağımızı düşünmemiz gerekiyor. 'Sen odundan sorumlusun, sen dizele bakıyorsun, sen de pillerden sorumlusun' şeklinde görev dağılımı yapılmalı” değerlendirmesinde bulundu.
Kuleba ayrıca, ağustos ayında yaptığı bir açıklamada da durumun kötüleşme ihtimaline karşı kişisel tedbirini aldığını belirterek, erzak ve odun stoğu yaptığını itiraf etmişti.

‘2022'den bu yana en zor kış olabilir’

Ukraynalı yetkililer ve enerji uzmanları da yaklaşan kış mevsiminin ülke tarihi açısından en ağır dönemlerden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ukraynalı enerji uzmanı Stanislav İgnatyev, ülke genelindeki enerji sisteminin mevcut yükü taşımakta zorlandığını belirterek, önlerindeki kışın 2022'den bu yana yaşanacak en zorlu dönem olacağını kaydetti.
Geçtiğimiz kış sezonunda Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik ve ısıtma altyapısında ciddi aksamalar yaşanmış, ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri uygulanmıştı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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