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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kiev-metrosu-tamamen-hizmet-disi-kaldi-1109531621.html
Kiev metrosu tamamen hizmet dışı kaldı
Kiev metrosu tamamen hizmet dışı kaldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın başkenti Kiev’de metro hatlarının tamamında tren seferlerinin askıya alındığı bildirildi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T13:26+0300
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Ukrayna merkezli Strana.ua sitesinin bildirdiği üzere, Kiev metrosu tamamı devre dışı kaldı, tüm hatlardaki tren seferleri durduruldu.Strana.ua Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Kiev metrosunun her üç hattında da seferler askıya alındı” ifadelerine yer verildi.Metroda yaşanan aksamanın nedenlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Ekim ayının başlarında Kiev'de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle metro ve yer üstü elektrikli ulaşım araçlarının seferleri defalarca aksamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-ordusu-kievde-askeri-tesis-ile-odessada-askeri-kargo-gemisini-vurdu-1108799289.html
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ukrayna, kiev, metro, strana.ua, elektrik kesintisi
ukrayna, kiev, metro, strana.ua, elektrik kesintisi

Kiev metrosu tamamen hizmet dışı kaldı

13:26 14.10.2026
© Ukrayna Devlet Acil Durum ServisiKiev metrosunda elektrik kesintisi
Kiev metrosunda elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi
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Ukrayna'nın başkenti Kiev’de metro hatlarının tamamında tren seferlerinin askıya alındığı bildirildi.
Ukrayna merkezli Strana.ua sitesinin bildirdiği üzere, Kiev metrosu tamamı devre dışı kaldı, tüm hatlardaki tren seferleri durduruldu.
Strana.ua Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Kiev metrosunun her üç hattında da seferler askıya alındı” ifadelerine yer verildi.
Metroda yaşanan aksamanın nedenlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ekim ayının başlarında Kiev'de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle metro ve yer üstü elektrikli ulaşım araçlarının seferleri defalarca aksamıştı.
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